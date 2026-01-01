Heves versengés a királyi családban

Az újévi ünnepek gyakran az új kezdetek és a jövőbe tekintés ideje. Harry herceg azonban memoárjában, a Tartalék című könyvben elárulta, hogy a brit királyi család számára ez egyben a feszültségek és a kínos versengés ideje is volt.

Harry önéletrajzi könyve, a Tartalék csak tovább mélyítette a szakadékot

Károly király fiatalabb fia 2023-as könyvében számos családi titkot osztott meg. Egy emlékezetes leleplezés akkor történt, amikor részletesen leírta, hogyan tért vissza 2013-ban egy életét megváltoztató déli-sarki utazásról, éppen időben, hogy az ünnepet a többi királyi családtaggal együtt Sandringhamben tölthesse.

Harry a könyvben azt írja, hogy abban az évben a karácsony nagyon zsúfolt volt, ami negatívan hatott az újonnan megtalált lelki nyugalmára.

„Megfogadtam, hogy a legjobbat kell kihoznom a helyzetből, és ezt az időt arra kell használnom, hogy megőrizzem a sarkon elért lelki békét” – írja. „A merevlemezemet megtisztítottam. Sajnos azonban a családom abban a pillanatban egy nagyon ijesztő rosszindulatú programmal volt fertőzött.”

Ez a „rosszindulatú szoftver” nagyrészt a Court Circular-hoz kapcsolódott, amely a királyi család minden tagjának az előző naptári évben végzett hivatalos tevékenységét rögzíti.

A „baljós dokumentum”, ahogy Harry nevezte, naponta jelenik meg a St. James's Palace kiadásában, és a The Times, a The Daily Telegraph és a The Scotsman újságok hátsó oldalán nyomtatják ki, részletesen bemutatva az előző nap eseményeit.

„Az év végén, amikor összesítették az adatokat, a sajtóban összehasonlításokat tettek” – mesélte Harry. „Á, ez elfoglaltabb, mint az. Ah, ez itt egy lusta szarházi.”

„A Court Circular egy ősi dokumentum volt, de az utóbbi időben igazi kivégzőosztaggá alakult át. Nem teremtette meg a családomban uralkodó versenyszellemet, de felerősítette, fegyverré tette” – mondta Harry.

A királyi családra jellemző visszafogott stílusban Harry elmondta, hogy a család soha nem beszélt közvetlenül a Court Circularról, sőt, még a nevét sem említette.

„Ez csak még nagyobb feszültséget keltett a felszín alatt, amely láthatatlanul nőtt, ahogy közeledett a naptári év utolsó napja” – emlékezett vissza. „Bizonyos családtagok megszállottá váltak, és mindenáron arra törekedtek, hogy minden évben a lehető legtöbb hivatalos eseményt jegyezzenek be a körlevélbe, és ezt nagyrészt úgy érték el, hogy olyan dolgokat is belevettek, amelyek szigorúan véve nem voltak hivatalos események, hanem csupán apróbb nyilvános interakciókat rögzítettek, olyan dolgokat, amelyeket Vilmos és én álmodni sem mertünk volna belevenni.”

Harry szerint ez a királyi kötelezettségvállalások minőségében érzékelt egyenlőtlenség volt az, ami részben azt az érzést keltette benne, hogy a Court Circular egy „vicc”.

„Minden önbevalláson alapult, minden szubjektív volt. Kilenc magánlátogatás veteránoknál, hogy segítsünk nekik a mentális egészségükön? Zéró pont. Helikopterrel repülni, hogy átvágjunk egy szalagot egy lovas farmon? Győztes!”

Harry azonban elmagyarázta, hogy nem az egyes királyi családtagok döntötték el, hogy mennyi munkát végeznek – írta meg a People.

„Egyikünk sem döntött önkényesen arról, hogy mennyi munkát végezzen” – magyarázta. „A nagymama vagy a papa döntött arról, hogy mennyi támogatást, azaz pénzt szánnak a munkánkra.”

„A pénz döntött mindenről. Vilmos és az én esetemben apa volt az egyetlen döntéshozó” – mondta. „Ő egyedül irányította a pénzünket; csak azt tehettük, amit az ő általa biztosított forrásokból és költségvetésből meg tudtunk valósítani. Nyilvánosan megbüntetni minket azért, hogy apánk mennyit engedett nekünk csinálni – ez nagyon igazságtalannak tűnt. Csalásnak.”