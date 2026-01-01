Bulvár
Az énekesnő rajongói aggódnak
Szilveszterkor került kórházba
A rajongók aggódva figyelték Pink legújabb fotóját, amely egy ritkán látott pillanatot örökít meg az énekesnő életéből: a sztár kórházi ágyban, nyakán fehér kötéssel fekszik, miközben személyes üzenetében búcsúztatja az elmúlt évet. A posztban Pink őszintén beszélt sérüléséről is.
Elárulta, hogy orvosai két korongot helyeztek a nyakába, ami még különlegesebbé és drámaibbá tette az ünnepi üzenetet, miközben rajongók milliói aggódtak és támogatták a sztárt.
És az évet azzal zárom, hogy tisztelettel adózom a testemnek, odafigyelek rá, és rendbe teszem. Nem egy arcplasztika lesz, hanem két új, csillogó porckorongot kapok a nyakamba
– mondta.
Amíg Pink kórházban volt, elárulta, hogy családja snowboardozással ünnepelte az újévet. Az énekesnő, akinek valódi neve Alecia Moore, a motorcross-sztár Carey Hart felesége, akivel együtt nevelik 14 éves lányukat, Willow-t, valamint 9 éves fiukat, Jamesont.
Ahogy itt ülök egyedül szilveszterkor egy kórházi szobában, miközben a családom boldogan snowboardozik, tudom, hogy 2026 jobb lesz, mert ezt a döntést hoztam.
Pink Instagram-posztjában pozitív és biztató szavakkal köszöntötte az új évet, üzenetével erőt és reményt sugározva rajongóinak, miközben személyes élményeiről és az elmúlt év kihívásairól is őszintén beszélt – írja a Mirror nyomán a Metropol.
Boldog új évet és több örömet, mint bánatot, több napsütést, mint esőt, több szeretetet, mint gyűlöletet kívánok mindenkinek!