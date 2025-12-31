Mel Gibson kilenc év után szakított

Mel Gibson és Rosalind Ross a People magazinnak megerősítette, hogy külön utakon folytatják életüket, ám fiukat közösen nevelik tovább. Mel Gibson jelenleg A Krisztus feltámadása című filmjén dolgozik, amely a 2004-es A Passió című bibliai dráma folytatása lesz.

Mel Gibson és Rosalind Ross már nem alkotnak egy párt

Kilenc év együttlét után véget ért Mel Gibson és Rosalind Ross kapcsolata – a pár a People magazinnak megerősítette, hogy külön folytatják életüket, számol be az origo.hu.

Bár szomorú lezárni ezt a fejezetet az életünkben, áldottak vagyunk egy gyönyörű fiunkkal, és továbbra is a lehető legjobb szülők szeretnénk maradni – fogalmaztak közös nyilatkozatukban.

A 69 éves színész és 35 éves párja mintegy egy éve, csendben váltak el, de továbbra is közösen nevelik 8 éves fiukat, Lars-t, aki 2017-ben született. Lars születésekor Gibson épp a Szemtől szemben című film rendezői Oscar-jelölését ünnepelte, és a színész akkor így nyilatkozott: "Mi lehetne izgalmasabb, mint hallgatni a jelölések bejelentését, miközben a frissen született gyermekemet tartom a karomban?”

Gibsonnak a fián kívül nyolc gyermekkel van kapcsolata. Volt feleségétől, Robyn Moore-tól hat felnőtt fia és egy lánya született: Christian, Edward, William, Louis, Milo, Thomas és Hannah.

Emellett 16 éves lánya, Lucia, az énekes-dalszerző és zongorista Oksana Grigorievától született, akivel 2010-ben vált el.

A pár 2024 szeptemberében elvesztette malibui otthonát a Los Angeles-i erdőtüzek során. Gibson ekkor épp munkából volt távol, de családja és háziállatai biztonságban voltak. A színész később így nyilatkozott:

A jó hír, hogy a családom és azok, akiket szeretek, mind jól vannak, egészségesek, és biztonságban – ennél többet nem tudok kívánni.”

Mel Gibson a Passió 2-n dolgozik

Gibson jelenleg A Krisztus feltámadása című filmjén dolgozik, amely a 2004-es A Passió című bibliai dráma folytatása lesz. A tervek szerint a film két részben kerül bemutatásra, az első rész premierje 2027. március 26-án, nagypénteken várható.