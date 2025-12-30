Mit csinálhat rosszul Meghan Markle és Harry herceg?

Nagyon úgy tűnik, hogy egyre több a felmondás a sussexi pár dolgozói körében. Meghan Markle és Harry herceg egyik embere közel tíz év után távozott.

Újabb felmondással nézett szembe Meghan Markle és Harry herceg. Egy oszlopos tag hagyta ott őket, közel tíz év után, amely mélyen lesújtotta a hercegi párt.

Harry herceg és Meghan Markle érzelmes búcsúüzenetben jelentették be, hogy újabb munkatársuk távozik. A pár azután törte meg a csendet, miután James Holt, az Archewell Philanthropies jótékonysági szervezet ügyvezető igazgatója megerősítette, közel egy évtized után visszavonul a posztjáról.

Sussex hercege és hercegnője így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

„James közel tíz évig kiváló támogatást nyújtott nekünk. A filantróp tevékenységünk felügyeletében tanúsított lelkesedése és tehetsége rendkívüli volt. James a családjával most visszaköltözik az Egyesült Királyságba, és mi büszkék vagyunk arra, hogy az Archewell Philanthropies révén továbbra is különböző humanitárius utazásokat fog vezetni számunkra külföldön.”

James Holt a nyilatkozatában így fogalmazott:

„A Harry herceggel és Meghannel való együttműködésem a karrierem egyik legnagyobb kiváltsága volt. A nyolc évvel ezelőtti első projektemtől Harry herceggel, amelynek célja a brit katonák mentális egészségének javítása volt, a legutóbbi, gázai sérült gyermekeket segítő munkánkig, folyamatosan arra voltam ösztönözve, hogy nagyobb léptékben gondolkodjak arról, hogyan tudunk változást elérni. Öt csodálatos év után Los Angelesben eljött az ideje annak, hogy a családommal visszatérjünk Londonba. Amikor a következő hónapokban átadom a stafétát az Archewell Philanthropies vezető csapatának, hatalmas büszkeséggel és optimizmussal tekintek majd a jövőbe. Nagyon fognak hiányozni a kollégáim, és hálás vagyok Harrynek és Meghannek mindazért, amit tettek – értem és azokért az emberekért, akiket közösen segítettünk.”

Holt 2021 óta vezette az Archewell jótékonysági szervezetet. 2019 és 2021 között PR-vezetőként dolgozott, amikor a királyi családból való kilépésüket követően Harry és Meghan majdhogynem naponta szerepelt a hírekben. A rajongók Holtot Harry és Meghan 2022-es Netflix-dokumentumfilméből ismerhetik leginkább. James Holt akkor is követte a párt, amikor azok úgy döntöttek, hogy az Egyesült Királyságból Kaliforniába költöznek.

„James Holt továbbra is a pár és az Archewell Philanthropies vezető jótékonysági tanácsadója marad, és támogatja a 2026-os humanitárius külföldi útjaikat” - mondta el a sussexi pár szóvivője, a Bors beszámolója szerint.