Mennyi pénzt hagyott hátra Bardot?

Vasárnap halt meg Brigitte Bardot, a hatvanas évek egyik szexszimbóluma, és a francia, valamint az európai film meghatározó alakja, aki a filmvászonról való visszavonulása után az állatvédelemnek szentelte életét. Az egykori filmsztár élete során jelentős vagyont halmozott fel, több nagy értékű ingatlant is birtokolt.

Brigitte Bardot, a legendás francia színésznő Saint-Tropez-i otthonában hunyt el, december 28-án, 91 éves korában – ezzel lezárult az európai filmipar egy meghatározó korszaka.

Bardot nemzetközi ismertséget szerzett az És Isten megteremté a nőt, az Igazság és a Viva Maria! című filmekben nyújtott alakításaival, utóbbiért BAFTA-jelölést is kapott. Pályája csúcsán a világ filmművészetének egyik legismertebb személyisége volt.

Az 1960-as években a világ legjobban fizetett színésznői közé tartozott, a Viva Maria! című filmmel 350 000 dollárt keresett, ami ma közel 3,66 millió dollárnak felel meg.

Hatalmas sikerei ellenére 1973-ban visszavonult a színészettől, helyette inkább az állatvédelemre összpontosított, és létrehozta a Brigitte Bardot Alapítványt. Döntését így indokolta: „Fiatalságomat és szépségemet az embereknek adtam; bölcsességemet és tapasztalatomat az állatoknak.”

Bardot élete során hatalmas, becslések szerint 65 és 100 millió dollár közötti vagyonra tett szert, amelyet filmes karrierjéből, modellszerződéseiből, könyveladásaiból és jelentős ingatlanbefektetéseiből szerzett az Express US szerint.

1996-os memoárja, az Initiales B.B. állítólag 4 millió dollárt hozott neki – emeli ki a The Economic Times.

Legkedvesebb ingatlana, a Saint Tropez-ban található La Madrague, amelyet 1958-ban vásárolt, a becslések szerint nem kevesebb, mint 23 millió dollárt ér.

Tulajdonosa volt a Le Castelet Cannes közelében található kiterjedt birtoknak is, amelyet 2020-ban körülbelül 6,5 millió dollárért hirdetett meg eladásra.

Brigitte Bardot öröksége még nem került felosztásra, de vagyona elsősorban az alapítványán keresztül az állatok védelmére fordítódik. Természetesen a családtagjai is részesülnek belőle, de a részleteket illetően pontos információ még nem áll rendelkezésre – írja az origo.