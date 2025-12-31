Megrázó vallomást tett Macaulay Culkin

A gyerekszínész már kiskorában világsztárrá vált, amiben hatalmas szerepe volt az édesapjának, Kit Culkinnek. Macaulay Culkin szerint azonban az apja a menedzsereként tönkretette az életét.

Jobbra fordult Macaulay Culkin élete, miután megszakította a kapcsolatot a menedzsereként dolgozó édesapjával, Kit Culkinnel. A Reszkessetek betörők sztárjának karrierjét kiskorától kezdve az apja felügyelte és úgy érezte, hogy megfojtja őt az elvárásaival. Macaulay azonban semmi másra nem vágyott, csak egy normális gyerekkorra - tudta meg a Life.

Miért került mélypontra Macaulay Culkin élete?

Erről beszélt nemrég a Page Sixnek a színész. A világsztár többek között elárulta, hogy minden a gyerekkorával kezdődött, ami egy sikerre éhes édesapával és rengeteg munkával telt.

„Elkeseredett kapcsolatom volt az édesapámmal, ez köztudott. Amint sikerült őt eltávolítanom az életemből, azonnal jobbra fordult minden. Nem véletlen, hogy 14 évesen visszavonultam. Akkor azt gondoltam, hogy remélem mindenki elég pénzt keresett rajtam, most már többet nem kaptok. Megalapoztam a jövőmet, nyomot hagytam, meggazdagodtam, most már ideje élnem. Azt akartam, hogy egész nap videójátékozhassak és iskolába járhassak, mint a normális gyerekek" - kezdte beszámolóját a sztár.

Culkin elmondta azt is, hogy a szülei válása kellett ahhoz, hogy végre a saját talpára állhasson, és elengedhesse az édesapja kezét, aki mindig is befektetésként tekintett a gyerekeire.

„Szünetet akartam tartani, de nem hallgatott meg. Irányított engem és folyamatosan manipulált. Egy mókuskerékben voltam, ami soha nem állt meg. Amint önállósodhattam, két kézzel megragadtam az életet. Első szerelem, középiskolai bulik, első berúgás. Csak sodródtam és próbáltam kitalálni, hogy mit akarok az élettől. De a saját feltételeim szerint éltem végre" - árulta el a színész.