Hatalmas vitát robbantott ki Harry herceg megjegyzése

Harry herceg és Meghan Markle családjaik között sok viszály robbant ki a házasságuk óta. A hercegné nem áll közel saját családjához, férje egyik megjegyzése azonban úgy tűnik, megbántotta Meghan rokonait.

Harry herceg tudtán kívül leszólta felesége rokonait

Harry herceg és Meghan Markle 2018 óta nem töltötték a karácsonyt a királyi családdal, ám amikor még együtt ünnepeltek velük, szemmel láthatóan nagyon élvezték az alkalmat. Míg Harry a királyi élet részeként korábban hozzászokott a nagyszabású családi eseményekhez, Meghan számára ez kevésbé volt megszokott.

Erre Harry is utalt, amikor a BBC Radio 4 Today című műsorának egyik epizódjában, mindössze néhány nappal Meghan első ünnepi szezonja után, arról beszélt, hogy milyen volt Meghan számára a sandringhami palotában töltött karácsony.

„Meghan abszolút fantasztikus munkát végzett. Jól beilleszkedett, és azt hiszem, sosem volt ilyen családja”

A herceg azt is mondta, hogy a karácsony fantasztikus volt, és rokonai imádták, hogy Meghan is részt vett az ünneplésben. A herceg megjegyzése azonban Meghan családjából, különösen féltestvéréből, Samantha Grantből negatív reakciókat váltott ki.

Meghan féltestvére a megjegyzés után megvédte családi hagyományait.

„A családunk teljesen átlagos volt és amikor apa és Doria elváltak, mindannyian azon voltunk, hogy olyan legyen, mintha két otthona lenne. Senki sem szakadt el a másiktól, egyszerűen csak túl elfoglalt volt. Mindig is megvolt neki ez a család – a házasság csupán kibővítette ezt”

A nő azt is elmondta, hogy nem voltak klasszikus család, mégis jó családot alkottak. Mégis sokan elidegenedtek a hercegnétől az esküvőjük után. Meghan jelenleg nem beszél a féltestvéreivel vagy az apjával - írja a Ripost.