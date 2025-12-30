Bulvár
Hatalmas vitát robbantott ki Harry herceg megjegyzése
Meghan családja nem nézte jó szemmel
Harry herceg tudtán kívül leszólta felesége rokonait
Harry herceg és Meghan Markle 2018 óta nem töltötték a karácsonyt a királyi családdal, ám amikor még együtt ünnepeltek velük, szemmel láthatóan nagyon élvezték az alkalmat. Míg Harry a királyi élet részeként korábban hozzászokott a nagyszabású családi eseményekhez, Meghan számára ez kevésbé volt megszokott.
Erre Harry is utalt, amikor a BBC Radio 4 Today című műsorának egyik epizódjában, mindössze néhány nappal Meghan első ünnepi szezonja után, arról beszélt, hogy milyen volt Meghan számára a sandringhami palotában töltött karácsony.
„Meghan abszolút fantasztikus munkát végzett. Jól beilleszkedett, és azt hiszem, sosem volt ilyen családja”
A herceg azt is mondta, hogy a karácsony fantasztikus volt, és rokonai imádták, hogy Meghan is részt vett az ünneplésben. A herceg megjegyzése azonban Meghan családjából, különösen féltestvéréből, Samantha Grantből negatív reakciókat váltott ki.
Meghan féltestvére a megjegyzés után megvédte családi hagyományait.
„A családunk teljesen átlagos volt és amikor apa és Doria elváltak, mindannyian azon voltunk, hogy olyan legyen, mintha két otthona lenne. Senki sem szakadt el a másiktól, egyszerűen csak túl elfoglalt volt. Mindig is megvolt neki ez a család – a házasság csupán kibővítette ezt”
A nő azt is elmondta, hogy nem voltak klasszikus család, mégis jó családot alkottak. Mégis sokan elidegenedtek a hercegnétől az esküvőjük után. Meghan jelenleg nem beszél a féltestvéreivel vagy az apjával - írja a Ripost.