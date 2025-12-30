Újabb viharfelhők a brit királyi család felett

A kegyvesztett András herceg volt feleségét több kiadó is unszolja, hogy jelentesse meg önéletrajzi könyvét. Sarah Ferguson közeli ismerősei attól tartanak, hogy a memoár újabb feszültségeket szíthat a brit királyi családban.

Sarah Fergusonnak a közeljövőben fontos döntést kell meghoznia. András herceg volt felesége azt fontolgatja, hogy megjelenteti életrajzi könyvét, ám a környezetében többen attól tartanak, hogy ezzel végleg maga ellen fordíthatja a királyi családot, és a saját magánéletét is romba döntheti – írja a life.hu.

A 66 éves Sarah Fergusont az utóbbi időben több kiadó is megkereste egy önéletrajzi könyv ötletével. A bennfentesek szerint a szóban forgó ajánlatok akár hat- vagy hétszámjegyű összegről is szólhatnak, ami nagyon vonzó számára, különösen a jelenlegi pénzügyi helyzetében.

Ferguson 1996-ig volt a bukott András herceg felesége, és azóta is rendszeresen reflektorfénybe kerül, gyakran kényes ügyek kapcsán. Tavaly októberben Károly király megfosztotta őt és volt férjét a királyi címhasználattól, miután ismét előtérbe kerültek az András herceg és a néhai Jeffrey Epstein közötti, régóta ismert kapcsolatok. Sarah ezt követően látványosan visszavonult a nyilvános szereplésektől.

Az Epstein-ügy árnyéka ráadásul közvetlenül is érinti Fergusont. Nyilvánosságra került, hogy 2011-ben, nem sokkal Epstein börtönből való szabadulása után, Sarah e-mailt írt neki, amelyben elnézést kért a korábbi nyilvános bírálataiért, és barátként hivatkozott rá. Ez az információ tovább nehezítette a volt hercegné helyzetét, mind a közvélemény, mind a palota szemében.

Egy forrás szerint Sarah most komolyan mérlegeli, hogy az új évben elfogad egy nagy összegű könyvszerződést, mert anyagilag egyre nagyobb nyomás nehezedik rá. „Most nagyobb szüksége van a pénzre, mint valaha” – fogalmazott a bennfentes. Ugyanakkor figyelmeztették arra, hogy a kockázatok messze túlmutatnak a közvélemény várható reakcióin.

A források szerint egy ilyen könyv felszakíthatná a régi sebeket, és új konfliktusokat indíthatna el, különösen Sarah két lányával, Beatrix és Eugénia hercegnővel. Bár anya és lányai között jelenleg is erős a kötelék, sokan attól tartanak, hogy egy leleplező hangvételű memoár ezt a bizalmat is megingathatná, aminek következményei az egész királyi családra kihatnának.

„Hatalmas a teher rajta, hogy biztosítsa a jövőjét és a pénzügyi stabilitását, és egy könyvszerződés első ránézésre egyszerű megoldásnak tűnhet” – mondta egy másik forrás. „De ez nem csupán pénzkérdés. A bizalomról, a hírnévről és azokról a kapcsolatairól szól, amelyek még megmaradtak. Egy rossz döntés pusztító következményekkel járhat.”

Noha a kiadók ajánlatai továbbra is sorra érkeznek, a környezetében egyre többen hangsúlyozzák, hogy minden döntést a lehetséges következmények tükrében kell mérlegelni. Egy palotai segédtiszt szerint Sarah előtt más utak is nyitva állnak: olyan magánjellegű projektek vagy jótékonysági munkák, amelyek nem veszélyeztetik a családi kapcsolatait.

„Egy memoár gyors pénzt hozhat, de az általa okozott károk tartósak lehetnek. Könnyen élete legnagyobb hibájává válhat, ha nem elég óvatos”

– fogalmazott. Sokak szeirnt 2026 lehetne Sarah Ferguson számára az újrakezdés éve, ám ehhez nem botrányokra, hanem csendes építkezésre lenne szükség. Ha azonban sikerülne újra felkorbácsolnia Károly király haragját, az végleg romba döntheti mindazt, ami még megmaradt a régi életéből.