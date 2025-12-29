Szívszorító vallomást tett a halála előtt Brigitte Bardot

A francia színésznő hosszú ideje küzdött egy rejtélyes betegséggel, azonban egy októberi műtét után még arról beszélt, hogy jobban érzi magát. Brigitte Bardot a legutolsó nyilatkozatában azt mondta, hogy nem fog meghátrálni, vagy feladni a reményt.

Gyászba borult a világ. Életének 91. évében elhunyt Brigitte Bardot. A filmikon hosszú ideje betegeskedett és az utóbbi időben többször is kórházi kezelésre szorult. Brigitte Bardot halálát még szomorúbbá teszi, hogy mindössze pár héttel ezelőtt még arról beszélt, hogy jól van és esze ágában sincs feladni a reményt – írja a life.hu.

Az express.co.uk írt arról, hogy néhány héttel ezelőtt az interneten hamisan terjesztették Brigitte Bardot halálának hírét. Akkor maga a színésznő cáfolta meg ezeket a pletykákat, majd pozitív üzenetet küldött a rajongóinak:

„Jól vagyok! Nem tudom, hogy melyik idióta kezdte terjeszteni ezt az álhírt a halálomról, de ma szeretném leszögezni, hogy jól vagyok és eszem ágában sincs meghátrálni, vagy feladni"

- idézte a színésznő szavait a lap. Néhány héttel később azonban tragikus hirtelenséggel életét vesztette a színésznő.