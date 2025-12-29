Ő lett 2025 legelutasítottabb híressége

Idén is megszavazták az internetezők, hogy kit kedvelnek a legkevésbé a celebvilágból. Idén Meghan Markle végzett az első helyen. A hercegné mellett a férje, Harry herceg is felkerült a negatív toplistára.

Több tízezernyi szavazat alapján Meghan Markle jelenleg a legelutasítottabb híresség a világon. A Ranker online szavazása szerint a sussexi hercegné már évek óta rajta van a top 10-es listán, azonban még sosem végzett az első helyen. Az idei botrányai és kétes sikerű projektjei hatására azonban megelőzte az eddigi listavezetőt, P. Diddy-t. Néhány hellyel lemaradva pedig Harry herceg is követi a feleségét a listán – írja a life.hu.

A Mirror szúrta ki, hogy a sussexi hercegné neve a királyi család elhagyása óta folyamatosan szerepelt a negatív toplistán, azonban a férje, Harry herceg megítélése sosem volt még ilyen rossz az internetezők szemében. Károly király kisebbik fia most először szerepelt a rangsor elején. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a felhasználók már nem tesznek különbséget a sussexi házaspár tagjai között.

További érdekesség, hogy az emberek bármikor szavazhatnak, így a rangsor szinte percről-percre frissül. Jelenleg csupán néhány szavazat választja el Meghant és P. Diddy-t, azonban a többi helyen nagy változások már nem várhatóak az arányok miatt.