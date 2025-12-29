Harryt és Meghant rendreutasították

Harry herceg és Meghan Markle körül továbbra is feszültség van. Sajtósuk távozása után a párt arra kérték, hogy viselkedjenek jobban, miközben alapítványuk is anyagi nehézségekkel küzd.

Harry hercegéket arra kérték, hogy viselkedjenek jobban a legutóbbi megaláztatások után, miután kiderült, hogy kommunikációs igazgatójuk, Meredith Maines lemondott posztjáról.

Maines-t mindössze januárban nevezték ki, és ő az elmúlt öt év tizenegyedik publicistája, aki elhagyta a Sussexek stábját.

A TalkTV újságírója, Kevin O'Sullivan szerint a folyamatos személyzetcsere komoly nyomást jelent a hercegi házaspár számára. Szerinte Meghan gyakran a publicistákat okolja a negatív sajtóért, és az esetek egy részében a sajtóban megjelent hírek– például az, hogy Meghan felnőtt férfiakat fakasztott könnyekre – a kommunikációs csapatra is nehezedő nyomást erősítik – írja az Express magazin, számol be a life.hu.

O'Sullivan hozzátette, hogy az ördögi kör egyértelmű: a sajtósok gyakran úgy reagálnak, hogy ha Meghan jobban viselkedne, ezek a történetek nem kerülnének nyilvánosságra.

A sajtós is nyilatkozott

„Miután egy évet töltöttem inspiráló munkával Harry herceggel és Meghannal, Sussex és Archewell hercegével és hercegnéjével, 2026-ban új lehetőséget fogok keresni. A legnagyobb hálával és tisztelettel tartozom a párnak és a csapatnak, és a jótékony célért, amit a világban tesznek” – nyilatkozta Maines a történtek kapcsán.

Nagy változások történtek Harry és Meghan alapítványában

Harry herceg és Meghan Markle jótékonysági szervezetét, az Archewellt decemberben Archewell Philanthropies névre keresztelték, nemrég pedig a munkatársak felét, három főt bocsátottak el. A pár szóvivője szerint a létszámcsökkentés elkerülhetetlen volt a szervezet fenntarthatósága érdekében. Júniusban már négyen távoztak a csapatból, köztük a Los Angeles-i helyettes sajtótitkár és a brit sajtóreferens is.

Bennfentes források szerint a leépítések mögött komoly anyagi nehézségek állnak. A forrás úgy fogalmazott, hogy a magas költségek és a finanszírozási kihívások kényszerítették a párt a létszámcsökkentésre. „A fő kérdés az volt, hogy bezárják-e az Archewellt, vagy találjanak egy támogató szervezetet, amely átveszi a kiadásokat, és csökkenti a költségeket. Valójában az egész csak a látszat megőrzéséről szólt” – mondta a bennfentes.