Új családtag vette át András herceg megüresedett helyét

Idén is ellátogatott a királyi család a hagyományos karácsonyi istentiszteletre Sandrighambe. Károly király és a rokonság ezután kirándulással töltötte a napját Norfolkban. Az nem meglepő, hogy a jogfosztott András herceg és exfelesége, Sarah Ferguson nem vett részt az eseményen, az azonban igen, hogy helyettük megjelent a programon Peter Phillips és a menyasszonya, Harriet Sperling is.

Károly király nagyon szoros kapcsolatot ápol a királyi család legújabb tagjával

Néhány hónapja lapunk is beszámolt róla, hogy II. Erzsébet királynő kedvenc unokája, Peter Phillipps egy évnyi randevúzás után eljegyezte a barátnőjét, Harriet Sperlinget. A hölgy kórházi ápolóként tevékenykedik és az esküvőjük után hivatalosan is a királyi család teljes jogú tagjává válhat. Bár Harriet kevés időt tölt a vőlegénye rokonaival, Károly király kifejezetten megkedvelte őt az elmúlt hónapokban, és már sokadik alkalommal hívta őt el egy családi találkozóra – szúrta ki a Mirror alapján a life.hu.