Károly királynak hiányoznak az unokái

Károly királyt különösen aggasztja, hogy unokái, Archie és Lilibet ritkán találkoznak vele, és fél, hogy elszakadnak a családi örökségtől.

Károly király állítólag határozott feltételeket szabott Harry hercegnek, ha valóban vissza szeretne térni a királyi családba. Egyes források szerint az uralkodó úgy gondolja, Harrynek egyértelműbb álláspontot kell képviselnie Meghan Markle-lel szemben, különösen a családi kapcsolatok rendezése érdekében.

Károly király a családi kapcsolatok rendezését sürgeti

A 77 éves király nemrég a Nagy-Britannia „Állj fel a rák ellen” kampány keretében beszélt egészségi állapotáról, és elárulta, hogy a rákkezelése az új évben várhatóan csökkentett ütemben folytatódik. Elmondása szerint mindez a korai diagnózisnak és az időben megkezdett orvosi beavatkozásnak köszönhető.

Károly úgy fogalmazott, hogy a korai felismerés, a hatékony kezelés és az orvosi utasítások betartása lehetővé teszi, hogy a kezelési terv rövidebb legyen a következő időszakban. Miközben az uralkodó bizakodva tekint saját felépülése elé, a források szerint komoly lelki terhet jelent számára, hogy alig van kapcsolata Harry gyermekeivel, Archie-val és Lilibettel.

A hatéves Archie és a négyéves Lilibet jelenleg az Egyesült Államokban élnek szüleikkel, és ritkán találkoznak a nagyapjukkal. Egy Károlyhoz közel álló bennfentes szerint ez az elszakítottság nagyon megviseli a királyt. Mint fogalmazott, Károly őszintén szeretne időt tölteni az unokáival, amíg még lehetősége van rá.

Egy másik forrás arról beszélt, hogy az uralkodó tisztában van vele: nem halogathatja a végtelenségig a kapcsolat rendezését. Bár büszke Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeire, fájdalmas számára, hogy Archie és Lilibet nem részei a mindennapjainak.

Meghan Markle az Egyesült Államokban maradna

Három hónappal ezelőtt Harry és Károly zárt ajtók mögött találkoztak a Clarence House-ban, abban a reményben, hogy közelebb kerülnek a kibéküléshez. A források azonban úgy tudják, Meghan Markle továbbra is határozottan kitart amellett, hogy a család az Egyesült Államokban maradjon.

Egy bennfentes szerint Károly megérti Meghan fenntartásait azzal kapcsolatban, hogy miért nem szeretné gyakran az Egyesült Királyságba hozni a gyerekeket, és nem is elutasító ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor úgy érzi, az unokáitól való elszakadás már túl régóta tart.

Állítása szerint az uralkodó arra biztatta Harryt, hogy legyen határozottabb, és aktívabban ösztönözze feleségét a családi kapcsolatok rendezésére.

Egy másik forrás úgy fogalmazott: Károly élete ezen szakaszában békére és valamiféle normalitásra vágyik a családján belül. Harry iránti szeretete mindvégig megmaradt, függetlenül attól, milyen feszültségek jellemezték a kapcsolatukat az elmúlt években.

A bennfentesek szerint a király kifejezetten büszke Harry apaságára is. Úgy látja, fia szeme felcsillan, amikor a gyermekeiről beszél, és ez emlékezteti arra az időszakra, amikor ő maga nevelte kisfiait. Károly ezért is nagyra tartja Harryt mint családapát – írja a Radar Online, számol be a life.hu.

Harry korábban nyilvánosan is beszélt arról, hogy szeretné, ha gyermekei otthon éreznék magukat Nagy-Britanniában. Úgy fogalmazott, az Egyesült Királyság központi része gyermekeik örökségének, és azt szeretné, ha ugyanúgy kötődnének hozzá, mint az Egyesült Államokhoz, ahol jelenleg élnek.

Egy forrás szerint Károly attól tart, hogy Archie és Lilibet idővel eltávolodnak a királyi család örökségétől. Hagyománytisztelő uralkodóként úgy érzi, nem helyes, hogy a gyerekek nem ismerik eléggé családjuk múltját és azt az országot, amely identitásuk elválaszthatatlan része.