Ilyen karácsonyi ajándékot ad Károly király a személyzetének

A brit király az ünnepi időszakban nemcsak a családi hagyományokra figyel, hanem a királyi udvar dolgozóira is. Károly király különleges ajéndékot ad személyzetének.

III. Károly király a karácsonyi üzenete felvétele közben. Idén először forgatták a uralkodó karácsonyi üzenetét a királyi rezidencia falain kívül

Károly királyról régóta az a hír járja, hogy különösen figyelmes és nagylelkű a munkatársaival, különösen az ünnepi időszakban. Bár a karácsonyt hagyományosan a családja körében, a sandringhami birtokon tölti, arra is nagy gondot fordít, hogy megköszönje azok munkáját, akik egész évben mellette állnak.

Egy udvari forrás szerint az uralkodó kifejezetten kedvesen bánik a személyzettel karácsonykor. Korábban például étkészleteket ajándékozott nekik: tányérokat, különféle tálalóedényeket és egyéb darabokat, amelyeket nem egyszerre adott át, hanem évről évre. Így aki hosszabb ideig szolgált mellette, idővel egy teljes készlethez juthatott.

Ez a gyakorlat jól mutatja, mennyire eltér az ajándékozáshoz való hozzáállása édesanyjáétól, II. Erzsébet királynőétől, aki hagyományosan karácsonyi pudinggal lepte meg az alkalmazottakat, hogy azt otthon fogyaszthassák el – írja az Express magazin, számol be a life.hu.

Károly király ugyanakkor nem mondott le teljesen erről a hagyományról sem: a személyzet ma is kap karácsonyi pudingot, afféle bónuszként az egész éves munkájuk elismeréseként.

Károly megvendégeli a dolgozóit

Az ünnepi hangulatot a királyi udvarban rendszerint közös összejövetellel teremtik meg, amelyet a St. James-palotában tartanak. Ilyenkor több királyi rezidencia dolgozói is összegyűlnek, köztük a Highgrove-birtok személyzete is. Erről korábban Jack Stooks, a király egykori kertésze mesélt a Heart Bingónak. „Az első néhány évben, amíg Highgrove-ban dolgoztam, karácsonyi pudingot is kaptunk a királytól. Később, amikor a király elkezdte a karácsonyi üdvözlőlapok küldését, mindannyian kaptunk egy saját kezűleg aláírt karácsonyi lapot tőle és Kamillától is” – mesélte Jack.

Idén is Sandringhamben ünnepeltek

A király és a királyné az idei karácsonyt is Sandringhamben ünnepelték a családjuk körében, többek között Vilmos herceg és Katalin, valamint gyermekeik társaságában. A királyi család hagyományos karácsonyi istentiszteletén Beatrix és Eugénia is részt vettek, bár sokan azt gondolták, a kegyvesztett András herceg botrányai miatt idén nem ünnepelnek a nyilvánosság előtt.