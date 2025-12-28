Elhunyt Brigitte Bardot színésznő

Novemberben a művészt a touloni Saint-Jean kórházba vitték, de a kórházi kezelés okát nem részletezték.

Brigitte Bardot, francia színésznő és énekesnő, aki nemzetközi szexszimbólummá vált, majd elhagyta a filmipart az állatjogok védelmében, 92 éves korában hunyt el - írja a The Guardian.

Bardot 1934. szeptember 28-án született Párizsban. Filmes karrierjét az 1950-es évek elején kezdte, és az And God Created Woman (1956) című film megjelenése után szerzett hírnevet, amely Európa egyik legismertebb színésznőjévé tette. Főszerepet játszott a "Megvetés" (1963), "Az igazság" (1960), a "Szerencsétlenség esete" (1958), a "Babette háborúba megy" (1959) és számos más jelentős francia filmalkotásban.

1973-ban a sztár befejezte színészi pályafutását, és társasági tevékenységeknek szentelte magát. Megalapította a Brigitte Bardot Alapítványt, amely az állatok védelmének szentelt, és sok éven át Európa egyik legjelentősebb állatjogi aktivistája volt.