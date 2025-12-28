András herceg lányai elhatárolódtak apjuktól

Beatrice és Eugenie hercegnők, az egykori brit András herceg lányai, a királyi család többi tagjával együtt részt vettek a hagyományos karácsonyi istentiszteleten Sandringhamben, de apjuk nélkül.

A New York Post szerint megjelenésük III. Károly király és más magas rangú rokonok társaságában tudatos lépésnek minősült, amellyel elhatárolódtak a botrányos apjuktól.

A hercegnők apjuk nélküli megjelenése az ünnepségen szimbolikus eseménynek minősült. Ez a gesztus azt mutatja, hogy meg akarják őrizni a monarchiával és az udvarral való közeli kapcsolataikat.

Az apjuk nélkül megjelent Beatrice és Eugenie szolidaritásukat fejezték ki III. Károly királlyal. Látogatásukat tudatos távolodásnak tekintik apjuktól – gyakorlatilag elhatárolódtak Andrew Mountbatten-Windsortól, hogy megőrizzék kapcsolataikat az udvarral – jegyzi meg a lap.

A december 25-i istentiszteleten III. Károly király, Kamilla királyné, Vilmos herceg feleségével, Kate Middletonnal és gyermekeikkel együtt vett részt. III. Károly király hivatalosan megfosztotta öccsét, Andrew herceget minden királyi címétől, katonai rangjától és pártfogásától, mivel kompromittáló kapcsolata volt Jeffrey Epstein pénzügyi szakemberrel.