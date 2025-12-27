Újabb töréspont jöhet a királyi családban?

Hiába beszél Harry herceg időről időre a békülésről, a jelek szerint a királyi testvérek közötti feszültség továbbra sem csillapodik. A Diana hercegnőhöz közel álló asztrológus szerint a következő évek nemhogy enyhülést, hanem újabb töréspontot hozhatnak Vilmos és Harry kapcsolatában.

Vilmos és Harry herceg kapcsolata a következő években sem rendeződik, sőt egy asztrológus szerint 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet a testvérek közötti elidegenedés. Diana hercegnő egykori bizalmasa és asztrológusa, Debbie Frank úgy látja, a feszültség jövő májusban érheti el tetőpontját.

2026-ban sem rendeződik Vilmos és Harry kapcsolata

Debbie Frank asztrológus szerint Harry 2026-ba erős motivációval lép be, és elszántan dolgozik majd saját céljai és ambíciói megvalósításán. Az év számos lehetőséget kínál számára új kezdetekre és közös vállalkozásokra, ám ezek mellett elkerülhetetlen kihívásokkal is szembe kell néznie, amelyek arra kényszeríthetik, hogy újragondolja terveit.

Az asztrológus külön kiemelte május 16-át, amikor az újhold szerinte „felvillanáspontot” jelenthet Harry és Vilmos kapcsolatában. Úgy véli, ez az időszak különösen körültekintő kezelést igényel, és kérdéses, hogy a feszültséget sikerül-e júniusban enyhíteni.

Frank szerint 2026 vége felé Harry figyelme egyre inkább arra irányul majd, hogy tisztázza saját szerepét a királyi családon belül. Október 26-án egy telihold hatása szerinte jelentős átalakulást jelezhet: ekkor Harry a családon belüli pozícióját próbálhatja újradefiniálni. Az asztrológus úgy véli, ez a folyamat hullámzó hatással lesz az év hátralévő részére, de Harry célja az, hogy még 2026 vége előtt megoldást találjon.

Vilmos és Harry régóta nincsenek jóban

A két herceg elhidegülése hosszú évek óta tart. Vilmos és Harry legutóbb 2024 augusztusában tartózkodtak egy helyiségben, amikor részt vettek anyai nagybátyjuk, Lord Robert Fellowes temetésén. A norfolki Snettishamben tartott szertartáson ugyan mindketten jelen voltak, ám beszámolók szerint nem beszéltek egymással, sőt még arra is ügyeltek, hogy ne üljenek egymás közelében.

Ezt megelőzően 2023 májusában találkoztak a király koronázásán, ahol szintén csak minimális volt köztük az interakció. A feszültség gyökerei azonban még korábbra nyúlnak vissza: a hírek szerint már 2016-ban megjelentek az első törésvonalak, amikor Vilmos aggodalmát fejezte ki Harry gyorsan kibontakozó kapcsolata miatt Meghan Markle-lel – írja a Life.

A helyzet tovább romlott Harry televíziós interjúi és a Spare című memoár megjelenése után, amelyekben élesen bírálta a királyi családot. Ezeket követően a testvérek kapcsolata gyakorlatilag megszakadt.

Harry békülne

Harry ugyanakkor többször is nyilvánosan beszélt arról, hogy szeretne kibékülni családjával. Legutóbb 2025 szeptemberében találkozott személyesen apjával, Károly királlyal, egy rövid teázás erejéig a Clarence House-ban. Ez volt az első személyes találkozójuk 19 hónap után.

A találkozót állítólag már korábban fontolgatták, és mindkét fél igyekezett helyet szorítani rá a naptárában. Bár a beszélgetés kevesebb mint egy óráig tartott, Harry számára fontos lépést jelentett. Egy hozzá közel álló forrás szerint a herceg egyértelműen szeretné helyreállítani kapcsolatát apjával.

A forrás úgy fogalmazott, Harry nem tagadja, hogy továbbra is vannak sérelmei a királyi intézménnyel szemben, de egyre inkább a megbékélés lehetőségére koncentrál. Véleménye szerint az idő múlásával enyhülnek az indulatok, különösen akkor, ha a családon belül egészségügyi problémák merülnek fel. Ez szerinte segíthet abban, hogy Harry békésebb megközelítést válasszon a folyamatos küzdelem helyett.