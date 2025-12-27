Szigorú szabályok az ajándékok mögött?

A karácsonyi hangulat Sandringhamben idén sem maradt el, ám a mosolyok és ajándékok mögött szigorú szabályok húzódnak meg. Ez alól a brit királyi család legkisebb tagjai sem kivételek: György, Sarolta és Lajos herceg esetében is pontos protokoll dönti el, mi maradhat náluk az ünnepek után.

Vilmos herceg és Katalin hercegné idén is részt vettek gyermekeikkel a brit királyi család hagyományos karácsonyi programján, a sandringhami templomi sétán. György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a szokásokhoz híven elkísérték szüleiket az eseményre, ahol a család tagjai a templomba vezető úton találkoznak a közönséggel, beszélgetnek az érdeklődőkkel, integetnek, és gyakran kisebb ajándékokat, virágokat is kapnak. Ám a brit királyi család protokollja karácsonykor is szigorú: a gyerekek nem minden ajándékot tarthatnak meg – írja a Life.

Szigorú protokoll a brit királyi családban: ezért nem maradhat minden ajándék a gyerekeknél

A karácsonyi séta minden évben nagy figyelmet kap, nemcsak a királyi család megjelenése, hanem az összehangolt öltözékek és a gyerekek reakciói miatt is. Az azonban kevésbé ismert, hogy a királyi gyerekek nem tarthatnak meg automatikusan minden ajándékot, amit az utcán kapnak.

A királyi család hivatalos ajándékozási szabályzata szigorúan meghatározza, mit fogadhatnak el a családtagok azoktól, akiket személyesen nem ismernek.

A szabályok szerint megtarthatók a virágok, az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek ésszerű mennyiségben, a szerzők által ajándékozott könyvek, amennyiben azok témája nem megosztó, valamint az alacsony értékű tárgyak, amelyek ára nem haladja meg a 150 fontot. Minden olyan ajándékot, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek, vissza kell küldeni.

Idén is nagy figyelmet kapott György, Sarolta és Lajos

Az idei sandringhami sétáról készült felvételek alapján György, Sarolta és Lajos herceg főként csokoládét és plüssjátékokat kaptak a rajongóktól, amelyek feltehetően beleférnek az engedélyezett értékhatárba. Ugyanakkor korábbi években előfordult, hogy a gyerekek drágább ajándékokat is kaptak, ezek sorsáról pedig minden esetben a szabályzat alapján születik döntés.

A királyi ajándékozási protokoll célja nemcsak az átláthatóság biztosítása, hanem az is, hogy elkerüljék az esetleges visszaéléseket, és megőrizzék a család függetlenségét. Még akkor is, ha mindez azt jelenti, hogy a legkisebb királyi családtagok sem tarthatnak meg minden karácsonyi meglepetést.