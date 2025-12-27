2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Meghan Markle dim summal és pizsamában töltötte a karácsonyt

A sussexi hercegné As ever nevű életmódmárkája karácsonyi levelében árulta el, hogyan ünnepelnek

MH
 2025. december 27. szombat. 9:06
Megosztás

Meghan Markle hírlevélben mesélt „cozy”, vagyis bekuckózós karácsonyáről Harry herceggel, Archie-val és Lilibettel Montecitóban – írta a People.

Meghan Markle dim summal és pizsamában töltötte a karácsonyt
Meghan Markle és Harry herceg gyerekeikkel töltötték az ünnepet
Fotó: NorthFoto/JLPPA / Bestimage

A sussexi hercegné As ever nevű életmódmárkája karácsonyi levelében árulta el, hogy szenteste idén dim sum vacsorát tartottak, ajándékot csomagoltak, és közösen ellenőrizték, hogy a „Mikulás” megitta-e a tejet, a „rénszarvasok” pedig megették-e a répát.

Meghan szerint karácsony napján az egész család pizsamában maradt, társasjátékoztak (Scrabble, Sequence, a gyerekekkel Candy Land), szólt a zene, égtek a gyertyák, a kutyák szundikáltak, és egész nap „csipegettek” az ünnepi ételekből. A hercegné azt írta, mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék a karácsony varázsát a gyerekeknek.

A levélben Meghan jókívánságait küldte mindenkinek, akár nagy családi társaságban, akár egyedül tölti az ünnepet, és emlékeztetett: az ő házukban most már keveredik a brit karácsonyi hagyományok világa – például a cracker – a kaliforniai, lazább családi hangulattal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink