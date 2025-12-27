Bulvár
Meghan Markle dim summal és pizsamában töltötte a karácsonyt
A sussexi hercegné As ever nevű életmódmárkája karácsonyi levelében árulta el, hogyan ünnepelnek
A sussexi hercegné As ever nevű életmódmárkája karácsonyi levelében árulta el, hogy szenteste idén dim sum vacsorát tartottak, ajándékot csomagoltak, és közösen ellenőrizték, hogy a „Mikulás” megitta-e a tejet, a „rénszarvasok” pedig megették-e a répát.
Meghan szerint karácsony napján az egész család pizsamában maradt, társasjátékoztak (Scrabble, Sequence, a gyerekekkel Candy Land), szólt a zene, égtek a gyertyák, a kutyák szundikáltak, és egész nap „csipegettek” az ünnepi ételekből. A hercegné azt írta, mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék a karácsony varázsát a gyerekeknek.
A levélben Meghan jókívánságait küldte mindenkinek, akár nagy családi társaságban, akár egyedül tölti az ünnepet, és emlékeztetett: az ő házukban most már keveredik a brit karácsonyi hagyományok világa – például a cracker – a kaliforniai, lazább családi hangulattal.