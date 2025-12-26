Bulvár
Királyi zenebona
Katalin hercegné és Sarolta hercegnő karácsonyi koncertjéről beszél most mindenki
Az idei Together at Christmas karácsonyi kóruskoncert szervezői mutatták be az előre rögzített felvételt, amely felcsendült a műsorukban. A videót a windsori kastélyban vették fel, és a karácsony esti ITV1-es közvetítésen láthatták a nézők – olvasható az elle.hu-n.
A Kensington-palota már korábban egy sejtelmes felvételen elárulta, hogy Katalin hercegné párosban játszik valakivel, ám akkor még az illető nevére nem derült fény. Mostanra azonban világossá vált, hogy a háromgyermekes édesanya a kislányával zongorázott. Anya és lánya Erland Cooper skót zeneszerző Holm Sound című darabját adták elő.
Katalin hercegné számára egyébként zongorán játszani nem volt ismeretlen terep, hiszen a 2021-es, első alkalommal megrendezett koncerten Tom Walker énekest kísérte a zongorajátékával.
Természetesen a rajongók is írtak néhány kedves kommentet a videó alá:
Ezt az emléket Sarolta hercegnő sosem fogja elfelejteni – írta valaki.
Katalin hercegné mindig tudja, hogyan nyerje meg az emberek szívét – jegyezte meg valaki más.