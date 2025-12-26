Királyi zenebona

Katalin hercegné és a lánya együtt zongorázott. Sarolta hercegnő egyértelműen örökölte az édesanyja, Katalin hercegné zenei tehetségét. Anya és lánya együtt zongorázott karácsony alkalmából.

Az idei Together at Christmas karácsonyi kóruskoncert szervezői mutatták be az előre rögzített felvételt, amely felcsendült a műsorukban. A videót a windsori kastélyban vették fel, és a karácsony esti ITV1-es közvetítésen láthatták a nézők – olvasható az elle.hu-n.

A Kensington-palota már korábban egy sejtelmes felvételen elárulta, hogy Katalin hercegné párosban játszik valakivel, ám akkor még az illető nevére nem derült fény. Mostanra azonban világossá vált, hogy a háromgyermekes édesanya a kislányával zongorázott. Anya és lánya Erland Cooper skót zeneszerző Holm Sound című darabját adták elő.

Katalin hercegné számára egyébként zongorán játszani nem volt ismeretlen terep, hiszen a 2021-es, első alkalommal megrendezett koncerten Tom Walker énekest kísérte a zongorajátékával.

Természetesen a rajongók is írtak néhány kedves kommentet a videó alá:

Ezt az emléket Sarolta hercegnő sosem fogja elfelejteni – írta valaki.

Katalin hercegné mindig tudja, hogyan nyerje meg az emberek szívét – jegyezte meg valaki más.