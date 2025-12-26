Királyi problémák

III. Károly királyt kifejezetten bosszantják azok a találgatások, miszerint Vilmos herceg idő előtt átveheti a helyét. Sőt, olyan pletykák is felröppentek, hogy a brit uralkodó rákbetegsége miatt már így is rengeteg feladatot a fia lát el. Most azonban egy bennfentes megszólalt az üggyel kapcsolatban.

Nem érzi jól magát ettől, hiszen végre elérte azt a tisztséget, amelyre egész életében várt. Most, hogy király lett, a figyelem máris arra terelődik, ki követi majd őt a trónon.

A névtelen informátor hozzátette, hogy Vilmos herceg erős akaratú és makacs tud lenni, ha a királyi ügyekről van szó, és ez nem annyira teszi boldoggá az édesapját. De a következő generációk egyértelműen helyet kapnak a brit monarchiában, ugyanis Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg is egyre fontosabb teendőket kap, annak ellenére, hogy még csak 12 éves.

Egy másik forrás szintén azt erősítette meg az Us Weekly magazinnak, hogy Károly király a betegsége ellenére sem adott át semmiféle irányítást a walesi hercegnek. Ő ezt mondta:

Vilmosnak saját irodája és külön stábja van, amely független a királyétól, ugyanakkor ő és Károly szorosan együtt dolgoznak. Károly úgy gondolja, hogy Vilmos kiváló király lesz, és mindenben támogatja őt. Amikor pedig nem értenek egyet, Vilmos tiszteletben tartja az apja döntéseit.

Arról is egyre több hír lát napvilágot, hogy a háromgyermekes édesapa valóban modernizálni akarja majd a monarchiát, ha egyszer ő kerül a trónra. Azt szeretné, hogy több szabadsága legyen a királyi család tagjainak, valamint Vilmos herceg a felesleges drámákból sem kér többet

Károly király 2022 szeptemberében lépett trónra, az édesanyja, II. Erzsébet királynő halálát követően. A daganatos megbetegedésével kapcsolatban pedig tavaly szólalt meg a nyilvánosság előtt. Az állapota ellenére azonban az elmúlt időszakban is sokat dolgozott, sőt még külföldi utakon is részt vett a brit uralkodó.

Károly király néhány hete azonban jó hírt közölt a betegségével kapcsolatban: a kezelése januárban jelentősen csökkenthető. Bár a remisszió szó nem hangzott el, a Buckingham-palota egyik szóvivője is megerősítette, hogy Őfelsége kiválóan reagált az eddig kapott kezeléseire. Ezért az orvosai tanácsára januártól a kezelés mostantól a megelőző fázisba lép, és a rendszeressége jelentősen csökkenthető, de ettől függetlenül folytatódik – írta az elle.hu.

2024 nehéz év volt a brit királyi család számára, ugyanis nemcsak Károly királynál, hanem Katalin hercegnénél is rákbetegséget diagnosztizáltak. A háromgyermekes édesanya azonban 2025 elején számolt be róla, hogy remisszióban van, és idén már jóval több nyilvános szereplése volt.