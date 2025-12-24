Károly király továbbra is magánál tartja a gyeplőt

A királyi családot jól ismerő források szerint III. Károly királyt egyre jobban zavarja, hogy sokan már a fiát, Vilmos herceget tartják az uralkodóház fejének. Pedig a 77 éves király hosszú évtizedeket várt arra, hogy végre az ő fejére kerüljön a korona. Károly a bennfentesek szerint próbálja mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, hogy a rákkal való küzdelme ellenére, még mindig ő a király.

Egyre több pletykák hallani arról, hogy a háttérben már Vilmos herceg, és a felesége, Katalin hercegné dirigál a királyi család háza táján. Sok szakértő úgy véli, hogy Károly király egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy ide-oda utazgasson, ezért a legtöbb feladatot már az idősebb fia végzi helyette. Most kiderült, hogy az uralkodót kifejezetten zavarja ez a helyzet és az is, hogy sokan lesajnálták őt, mióta nyilvánosságra került a rákdiagnózisa.

„Károly nem lelkesedik a találgatásokért, amelyek szerint már Vilmos irányítja helyette a királyi családot. Nem érzi jól magát, mivel egész életében arra várt, hogy egyszer végre ő legyen a király. Most meg 3 évvel a koronázás után már a következő királyra koncentrálnak az emberek. Bele sem merek gondolni, hogy milyen érzés lehet, hogy az emberek a betegsége miatt azt hiszik, hogy már nem képes uralkodni" - nyilatkozta a Page Sixnek az uralkodóház egyik bennfentese. A forrás elárulta az is, hogy milyen jelenleg a munkamegosztás a két családtag között.

„Vilmosnak saját irodája és személyzete van, elkülönítve a királytól. Ennek ellenére szorosan együttműködnek, azonban a hercegnek tisztelnie kell az apja döntéseit, mert egyelőre még nem adta át a hatalmat neki. Ha Károly király ragaszkodik valamihez, arra Vilmos is rábólint. Ennek ellenére a palota elkezdte tolni a trónörökös szekerét és egyre több feladatot vállal át az édesapjától. Szerintem tudatosan építik fel az új monarchia vezetőjét" - zárta sorait a lap informátora, számol be a Life.