Bulvár
Lemondott fegyvertartási engedélyéről az egykori herceg
Andrew Mountbatten-Windsor Norfolkba kezd új életet - immáron fegyverei nélkül
A tisztek a múlt hónapban ellátogattak a volt herceg windsori rezidenciájára, mielőtt - várhatóan az újévben - költözne.
A londoni rendőrség szóvivője elmondta: „November 19-én, szerdán a londoni rendőrség fegyverengedélyezési tisztviselői egy windsori beszédet tartottak, hogy felkérjenek egy 60 év körüli férfit, hogy önként adja le fegyver- és sörétespuska-engedélyét.”
Nem világos, hogy az egykori herceg – aki köztudottan vadászrajongó – miért adta fel engedélyét, de a döntés azt jelenti, hogy csak felügyelet mellett használhatja vagy szállíthatja fegyvereit. Az igazolvány leadása nem jelenti azt, hogy az adott személy nem férhet hozzá a fegyvereihez - írta a BBC.
Andrew várhatóan az új évben Norfolkba költözik, miután megfosztották címeitől a néhai pedofil finanszírozóval, Jeffrey Epsteinnel fennálló kapcsolatai miatt.
A volt herceg egy nem nyilvános ingatlanba költözik a sandringhami birtokon, amely testvére, III. Károly király magántulajdonában van.
Andrew Epsteinhez fűződő kapcsolata a múlt héten ismét vizsgálat alá került, miután az amerikai kormány az Epstein-akták részeként nyilvánosságra hozott egy fotót, amelyen nők ölében fekszik.
A király testvére egyike volt a sok ismert személyiségnek, akiket a dokumentumokban ábrázoltak, és az, hogy bennük szerepelt, nem bűncselekmény bizonyítéka. Andrew mindig is tagadott minden Epsteinnel kapcsolatos szabálytalanságot.