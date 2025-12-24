Lemondott fegyvertartási engedélyéről az egykori herceg

Úgy tudni, hogy Andrew Mountbatten-Windsor önként lemondott fegyvertartási engedélyéről a londoni rendőrség látogatása után.

A hatóságok döntése nyomán Andrew hivatalosan is lemondott a fegyvertartásról

A tisztek a múlt hónapban ellátogattak a volt herceg windsori rezidenciájára, mielőtt - várhatóan az újévben - költözne.

A londoni rendőrség szóvivője elmondta: „November 19-én, szerdán a londoni rendőrség fegyverengedélyezési tisztviselői egy windsori beszédet tartottak, hogy felkérjenek egy 60 év körüli férfit, hogy önként adja le fegyver- és sörétespuska-engedélyét.”

Nem világos, hogy az egykori herceg – aki köztudottan vadászrajongó – miért adta fel engedélyét, de a döntés azt jelenti, hogy csak felügyelet mellett használhatja vagy szállíthatja fegyvereit. Az igazolvány leadása nem jelenti azt, hogy az adott személy nem férhet hozzá a fegyvereihez - írta a BBC.

Andrew várhatóan az új évben Norfolkba költözik, miután megfosztották címeitől a néhai pedofil finanszírozóval, Jeffrey Epsteinnel fennálló kapcsolatai miatt.

A volt herceg egy nem nyilvános ingatlanba költözik a sandringhami birtokon, amely testvére, III. Károly király magántulajdonában van.

Andrew Epsteinhez fűződő kapcsolata a múlt héten ismét vizsgálat alá került, miután az amerikai kormány az Epstein-akták részeként nyilvánosságra hozott egy fotót, amelyen nők ölében fekszik.

A király testvére egyike volt a sok ismert személyiségnek, akiket a dokumentumokban ábrázoltak, és az, hogy bennük szerepelt, nem bűncselekmény bizonyítéka. Andrew mindig is tagadott minden Epsteinnel kapcsolatos szabálytalanságot.