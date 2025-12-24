Bulvár
Fiatal követője ajándékozta meg Orbán Viktort, de Ő sem maradt "adós"
Szegeden elkerülték egymást, Budapesten pótolták a találkozást
Miután megajándékozták egymást, Boldog Karácsonyt kívánt a miniszterelnök fiatal követőjének, Gyurkónak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A hétvégi DPK-rendezvényen nem tudott időt szakítani a kormányfő Gyurkóra, ezért elnézést kért. A fiatal követő saját készítésű levendulaszörppel ajándékozta meg Orbán Viktort, aki "mindenféle" karácsonyi ajándékot tartalmazó csomaggal viszonozta a kedvességet, majd nemzeti színű zászlót is dedikált és Boldog Karácsonyt kívánt.