Újabb botrány a Beckham családban

Újabb fordulatot vett a Beckham családon belüli feszültség: sajtóértesülések szerint Brooklyn Beckham blokkolta szüleit, Davidet és Victoriát a közösségi médiában. A lépés arra utal, hogy a családi viszály tovább mélyült, és a kapcsolat a karácsony közeledtével sem rendeződött.

A Beckham család konfliktusára, és a kialakult helyzetre a család legfiatalabb fia, a 20 éves Cruz Beckham reagált nyilvánosan. Egy Instagram-sztoriban szólalt meg, hónapokkal azután, hogy sem ő, sem bátyja, Romeo már nem követték Brooklynt és Nicolát a közösségi oldalon. Cruz szerint ennek oka nem az volt, hogy ők döntöttek így, hanem az, hogy Brooklyn blokkolta őket az Instán.

Cruz egy képernyőképet is megosztott egy cikkről, amely azt sugallta, hogy David és Victoria hagyták abba Brooklyn követését. A posztban azonban határozottan cáfolta ezt: azt írta, nem igaz, hogy a szülei leállították volna fiuk követését, hangsúlyozva, hogy ők is arra ébredtek, hogy blokkolva lettek.

Brooklyn szülei helyett felesége családjával tölti a karácsonyt

A feszültséget tovább erősítik az ünnepi tervek is. Nicola Peltz korábban arra utalt, hogy Brooklynnal az Egyesült Államokban töltik a karácsonyt a családjával, ahelyett hogy az Egyesült Királyságban csatlakoznának a Beckham családhoz. Ezt látszik alátámasztani az a fotó is, amelyet pénteken osztott meg: a képen Brooklyn Nicola testvérével, Bradley Peltz-cel látható a család Palm Beach-i, mintegy 76 millió font értékű kastélyában.

Az elmúlt évben Brooklyn és Nicola több fontos családi eseményt is kihagyott. Nem vettek részt David Beckham lovaggá ütésével kapcsolatos ünnepségeken, és az 50. születésnapját kísérő rendezvényeken sem jelentek meg. Ugyanakkor David és Victoria sem voltak jelen augusztusban, amikor a pár New Yorkban megújította házassági fogadalmát – írja a Life.

Brooklyn utoljára tavaly, karácsony másnapján szerepelt nyilvános fotón a szüleivel. Akkor Victoria Beckham egy családi képet osztott meg, amelyen David, fiaik, a most 14 éves Harper, valamint Nicola is látható volt. A poszthoz azt írta, az ünnepek alatti közös időtöltés nagyon boldoggá tette.

Brooklyn Beckham nagyszüleivel sem tartja a kapcsolatot

A tartós feszültség ellenére Victoria Beckham állítólag továbbra is reménykedik abban, hogy Brooklyn legalább a nagyszüleivel, Jackie-vel és Tony Adams-szel felveszi a kapcsolatot karácsonykor. A The Sun egyik forrása szerint Victoria számára ez különösen fontos lenne.

A bennfentes úgy fogalmazott: a család korábban rendkívül szoros kapcsolatban állt egymással, és még ha más nem is oldódik meg, Victoria csak azt szeretné, hogy Brooklyn az ünnepek alatt gondoljon a nagyszüleire.