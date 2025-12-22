Óriási zűrt kavart Vilmos és Harry herceg

Meglepő történetet idézett fel Diana hercegnő egykori királyi komornyikja, Paul Burrell. Elmondása szerint Vilmos és Harry herceg gyerekkorukban légpuskát kértek karácsonyi ajándékba, ami komoly galibát okozott a Kensington-palotában - írta meg a Life.

Paul Burrell úgy fogalmazott, az egyik legnagyobb karácsonyi katasztrófa éppen ezekhez a légfegyverekhez kötődött. Elmondása szerint a fiúk nem egyszerű játékfegyvereket szerettek volna, hanem kifejezetten a legerősebb légpuskákat, apró sörétekkel. Akkoriban senki nem értette, miért ragaszkodtak ennyire hozzájuk.

A történet hátteréhez Burrell azt is hozzátette, hogy a Kensington-palota nem egyetlen nagy épület volt, hanem egymáshoz kapcsolódó lakások sora, ahol a királyi család különböző tagjai közvetlen szomszédságban éltek, szinte egy nagy lakótömbhöz hasonló elrendezésben. Így fordulhatott elő, hogy Mihály kenti herceg és hercegné közvetlenül Diana hercegnő, Károly herceg, valamint Vilmos herceg és Harry mellett laktak.

Vilmos és Harry csínytevéseinek Diana hercegnő vetett véget

Miután a fiúk megkapták a légpuskákat, a szomszédos lakásban élő Mihály herceg és hercegné sziámi macskái akaratlanul is mozgó célpontokká váltak. Burrell elmondása szerint a fiúk számára kifejezetten szórakoztató volt, ahogy az állatok a fal tetején sétáltak, mintha egy vásári lövöldében lettek volna. A volt komornyik hozzátette: nem gondolja, hogy Mihály kenti herceg és a hercegné osztozott volna ebben a jókedvben.

A csínytevések végül Diana hercegnő fülébe jutottak, aki azonnal közbelépett. Burrell a Marie Claire-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a légpuskák végtelen mennyiségű bajt okoztak, és amikor Diana rájött, mi történik, egyértelműen véget vetett az egésznek. Világossá tette, hogy ez a viselkedés egyáltalán nem elfogadható.

A történetet felidézve Burrell hangsúlyozta, hogy bár az eset komoly kellemetlenségeket okozott, Vilmos és Harry valójában csak a koruknak megfelelően viselkedtek. Elmondása szerint a fiúk királyi származásuk ellenére is tele voltak energiával, csínytevésekkel és olyan ötletekkel, amelyek gyerekszemmel izgalmasnak tűntek – még akkor is, ha valójában nem lett volna szabad megvalósítani őket.