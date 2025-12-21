George Clooney gyászol

George Clooney nővére, Adelia „Ada” Zeidler 65 éves korában rákbetegségben hunyt el december 19-én, pénteken – közölte a People magazin. A színész megható nyilatkozatban búcsúzott tőle a hétvégén, azt mondta: nővére „bátorsággal és humorral nézett szembe a rákkal”, és soha nem ismert nála bátrabb embert. A család közlése szerint Ada békésen, szerettei körében halt meg egy kentucky-i kórházban.

Ada Clooney Los Angelesben született 1960-ban Nick Clooney újságíró és műsorvezető, valamint Nina Bruce Warren írónő gyermekeként. Tehetséges képzőművészként éveken át általános iskolai rajztanárként dolgozott, tanulmányi eredményei révén National Merit Scholar-státuszt ért el, és aktív tagja volt helyi könyvklubnak és művészeti egyesületnek is. Férjével, Norman Zeidler egykori katonatiszttel 1987-ben házasodtak össze Augusta kisvárosában; a férj 2004-ben szívinfarktusban halt meg.

Ada alapvetően kerülte a nyilvánosságot, de részt vett öccse 2014-es, nagy visszhangot kiváltó esküvőjén, amikor George Clooney feleségül vette Amal Clooneyt Velencében. Gyászolják szülei mellett gyermekei, Nick Zeidler és Allison Zeidler Herolaga, valamint öccse, George Clooney és annak felesége, Amal. A család azt szeretné, ha a hétfői temetésen való részvétel helyett mindenki, aki együtt érez, ezt azzal fejezné ki, hogy adományokkal támogatja azokat az ügyeket, amelyeket a család fontosnak tart.