Epstein-ügy: Újabb képek kerültek elő András egykori hercegről

Az amerikai igazságügy-minisztérium mintegy 300 ezer, az Epstein-ügyhöz kapcsolódó dokumentumot és felvételt tett közzé, ezek között számos olyan kép is van, amelyen a címeiről azóta lemondott András herceg a később elítélt szexuális bűnözővel és Ghislaine Maxwell-lel látható. A beszámolók szerint a felvételek egy része királyi környezetben készült: egy vacsorajelenet állítólag Sandringhamben, másik sorozat Balmoral birtokán, illetve az ascoti lóverseny királyi páholyában.

A képek azt a korábbi, szoros társasági kapcsolatot illusztrálják, amely Andrew és Epstein között fennállt, és amely Maxwell révén a brit elit köreibe is kiterjedt. A dokumentumokban Andrew volt felesége, Sarah Ferguson, valamint Maxwell egy Downing Street 10. előtti fotója is szerepel. A mostani publikálás ugyanakkor nem arra irányul, hogy új jogi eljárást indítson Andrew ellen: az anyagokat az úgynevezett Epstein Files Transparency Act alapján hozták nyilvánosságra, és a hatóságok hangsúlyozzák, hogy önmagukban nem jelentenek bizonyítékot további bűncselekményekre.

Az Epstein-botrány eddig is súlyos következményekkel járt a királyi testvér számára. Andrew elveszítette hivatalos közéleti szerepét, katonai tisztségeit, majd a „His Royal Highness” megszólítást és a hercegi címet sem használhatja már. A Virginia Giuffre-rel szembeni szexuális zaklatási vádakat mindvégig tagadta, de 2022-ben peren kívüli egyezséggel, több millió fontos kifizetéssel zárta le az ellene indított polgári pert. A most nyilvánosságra hozott képek főként azt emelik ki, milyen szorosan kapcsolódott egykor a brit elit több tagja Epstein társaságához: a dokumentumokban Bill Clintonról, Michael Jacksonról és Mick Jaggerről is található felvétel, miközben egyelőre nincs szó arról, hogy ezek alapján bárki ellen új eljárás indulna.