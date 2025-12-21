2026. január 8., csütörtök

Pamela Anderson lerántja a leplet

Mi történt valójában a Csupasz pisztoly forgatása után?

MH
 2025. december 21. vasárnap. 2:31
Pamela Anderson pontot tett a találgatások végére és elárulta, milyen kapcsolat fűzte Liam Neesonhoz.

Pamela Anderson lerántja a leplet
Pamela Anderson elárulta a titkot
Fotó: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Csupasz pisztoly rebootjának forgatása óta folytak a találgatások arról, hogy vajon tényleg egymásba szeretett-e a film két főszereplője, Pamela Anderson és Liam Neeson, vagy csak egy jól időzített reklámfogás volt a hollywoodi románc.

Pamela Anderson és Liam Neeson romantikus kapcsolata

Pamela Anderson tiszta vizet öntött a pohárba: elárulta, hogy közte és Neeson között valós érzelmek alakultak ki, de szigorúan csak a Csupasz pisztoly forgatása után kezdtek viszonyt egymással. Pam szerint az egész olyan volt, mintha egy romantikus filmbe csöppentek volna.

„A forgatások után jöttünk össze, és rövid ideig romantikus kapcsolatot ápoltunk a színfalak mögött. Néhány csodálatos hetet töltöttünk együtt Liam New York állambeli otthonában. Együtt kertészkedtünk, és francia éttermekbe jártunk vacsorázni – írta meg a Life. Egyszer pedig még egy medvét is elűzött a konyhaablakból, miközben együtt reggeliztünk. A munka azonban elszólított minket, és a mézeshetek végén már a világ két távoli pontján kezdődtek meg a forgatásaink, ezért úgy döntöttünk, hogy jobb lesz mindenkinek, ha csak barátunk maradunk” − nyilatkozta a színésznő.

