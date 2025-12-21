Ha már karácsony, akkor jöjjön egy olyan kultikus mozi, ami nélkül már el sem tudunk képzelni egyetlen ünnepet sem. De vajon hogyan alakult az életük a színészeknek az elmúlt 22 évben?

A 2000-es évek romantikus vígjátéka, az Igazából szerelem minden karácsonykor előkerül, és minden alkalommal megdobogtatja a szívünket. Természetesen ez nagyban köszönhető Richard Curtis brit forgatókönyvírónak – az ő nevéhez köthető a Négy esküvő és egy temetés, a Sztárom a párom és a Bridget Jones naplója című filmek is. A 2003-ban bemutatott Igazából szerelem igazán impozáns szereplőgárdát vonultat fel. A romantikus filmben szerepel Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Bill Nighy, Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson, Martine McCutcheon és Colin Firth.

A film legismertebb jelenetei

Mindenkinek más és más a kedvenc jelenete. Valaki azt szereti a legjobban, amikor Jamie megkéri a portugál lány kezét az étteremben a család és a vendégek jelenlétében, de valaki azt bírja a legjobban, amikor Natalie és David egy egész iskola előtt csókolja meg egymást, miközben igyekeznek eltitkolni a kapcsolatukat. Számos fontos jelenetet felsorolhatnánk, de inkább nézzük meg, mi történt az Igazából szerelem színészeivel az elmúlt években.

Martine McCutcheon

Ő az Igazából szerelemben Natalie szerepét alakítja. A csinos, barna, egyedülálló nő a miniszterelnök (Hugh Grant) hivatalában dolgozik, és titokban beleszeret a főnökébe, akivel végül egymásra találnak – tehát győz a szerelem.

Ma az 49 éves Martine a film óta nem forgatott mozifilmet, csupán néhány brit televíziós filmben szerepelt. 2012 óta Jack McManus zenész felesége, első gyermekének 2015-ben adott életet. A sajtó nemrég anyagi nehézségei miatt kapta fel újra a nevét: csődöt jelentett, több mint 200 000 eurós tartozást halmozott fel.

Andrew Lincoln

Andrew Lincoln Markot alakította, aki titokban szerelmes Julietbe, legjobb barátja feleségébe, akit Keira Knightley játszott. Emlékszünk még a táblás szerelmi vallomásra, ami azóta számos más produkcióban, reklámban kapott helyet? Hogy is feledhetnénk, igaz?

Az 52 éves színész több filmes szerepet is kapott azóta. 2010-től Rick szerepét játszotta a nagy sikerű The Walking Dead sorozatban, egészen a kilencedik évadig. A színész 2006-ban nősült, és egy lánya van, Matilda.

Heike Makatsch

A végzetes barna nő szerepében egy szexi titkárnőt alakított, aki nyíltan elcsábítja főnökét, egy dizájnügynökség vezetőjét, aki történetesen nős. A férfi vesz egy ékszert neki, amit véletlenül megtalál a feleség a zsebében éppen a nagy karácsonyi ajándékozás során. Az egyik legfájdalmasabb jelenete ez a filmnek – köszönhetően Emma Thompson alakításának.

Az 54 éves Heike Németországban, szülőhazájában rendkívül ismert, és továbbra is sokat forgat különböző filmekben és televíziós produkciókban. Három gyermek édesanyja.

Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Peter szerepét játszotta, Juliet (Keira Knightley) fiatal férjét, aki mit sem sejt arról, hogy legjobb barátja halálosan szerelmes a feleségébe.

A 48 éves színész 2013-ban vált világhírűvé Steve McQueen 12 év rabszolgaság című filmjével, amely elnyerte az Oscar-díjat a legjobb film kategóriában.

Laura Linney

A kedves és előzékeny Sarah egy irodában dolgozik, aki titokban szerelmes egyik kollégájába, Karlba, de képtelen átadni magát az érzelmeinek, mivel testvére egészségi állapota miatt állandóan aggódik, és aki egyfolytában hívogatja telefonon. Az ő karaktere különösen megérinti a nézők szívét.

Hollywood egyik legsokoldalúbb színésznője, akit már háromszor jelöltek Oscar-díjra, ám a legnagyobb elismerést A nagy C című, kritikusok által méltatott sorozat hozta meg számára: ezért 2011-ben Golden Globe-díjat kapott, de nem hagyhatjuk ki a Netflixes Ozark című sorozatot sem, amiben szintén elképesztően nagyot alakít a főhős feleségeként.

Thomas Brodie-Sangster

Ő az a kisfiú, aki egy iskolatársába szerelmes, édesapja egyedül neveli az anya halála óta. Igazi kiskamasz, akinek nehéz kiigazodni az érzelmein.

Az Igazából szerelem bemutatása óta Thomas Brodie-Sangster tovább építette filmes és televíziós karrierjét. Láthattuk a Varázsdada, a Fényes csillag, valamint Az útvesztő filmsorozatban. 2013 és 2019 között szerepelt a Trónok harcában is. A Netflix nagy sikerű sorozatában, A vezércselben is feltűnt a 35 éves színész.

Lucia Moniz

A filmben Aurelia karakterét alakítja, aki Colin Firth figurájához kötődik. A nyelvi akadályok ellenére szeret bele a magányos íróba: ő csak portugálul beszél, míg a férfi angolul, de ez sem jelent akadályt abban, hogy egymásra találjanak.

A nagysikerű produkció után Lucia televíziós filmekben szerepelt, valamint portugál nyelvű színdarabokban játszott. Igazi szenvedélye azonban a zene: több albumot adott ki, és rendszeresen ad koncerteket – írta meg az Elle.