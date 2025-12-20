Megelőzhető lett volna a tragédia

Közel egy héttel brutális meggyilkolásuk után pénteken adták vissza a színész-rendező és felesége, Michele Singer Reiner holttestét a családnak. A nyomozás közben egyre súlyosabb részleteket tár fel a vasárnap hajnali kettős gyilkosság körülményeiről: Rob Reiner ismerősei a végzetes éjszakán rendőrt akartak hívni.

A Los Angeles-i orvosszakértői hivatal a teljes körű boncolást már elvégezte, ám a végleges, részletes orvosi jelentésre még hónapokat kell várni. A hatóságok időközben hivatalosan is gyilkosságnak minősítették a 78 éves Rob Reiner és a 70 éves Michele Singer Reiner halálát, miközben fiukat, Nicket két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolják.

Rob Reiner és felesége többszörös erős szúrás következtében halt meg

A Los Angeles-i orvosszakértői hivatal megerősítette, hogy mindkét áldozaton teljes boncolást végeztek: Rob Reiner és Michele Reiner halálának oka többszörös szúrt sérülés, az esetet pedig hivatalosan is emberölésként tartják nyilván. A hivatal ugyanakkor jelezte: a részletes orvosi dokumentáció közzététele akár három hónapot is igénybe vehet − írja a People. Korábbi rendőrségi források szerint apja holttestét lányuk, Romy találta meg vasárnap, súlyos késszúrásokkal és átvágott torokkal, azt, hogy anyja is meghalt, később, a mentőktől tudta meg. A nyomozás szerint a halál beállta órákkal a felfedezés előtt történhetett.

Conan O’Brien partiján a résztvevők rendőrt akartak hívni

A rendőrség közlése alapján a gyilkosság vasárnap kora reggel történhetett, nem sokkal azután, hogy Rob és Michele Reiner részt vettek Conan O’Brien ünnepi partiján szombat este. „Conan ünnepi partiján összevesztek, és Rob azt mondta az embereknek, hogy féltik Nicket, akinek egyre rosszabb a mentális állapota” – nyilatkozta egy vendég. Többen beszámoltak Nick kiszámíthatatlan viselkedéséről is. Rob Reiner pedig azt mondta, fél a fiától.

A 32 éves férfi – aki korábban nyíltan beszélt drogfüggőségi problémáiról – annyira nyugtalanította a jelenlévőket, hogy voltak, akik rendőrt akartak hívni. A beszámolók szerint azonban Conan O’Brien lebeszélte őket erről, holott, ha nem így tesz, talán Rob és Michele még ma is élne – állítja a Life.

A család egy ismerőse bővebben nyilatkozott Nick Reiner állapotáról, azt állítja, a férfi skizofrén. „A gyilkosságok előtt egy hónappal új gyógyszereket kapott, amelyek hatására megőrült. Kiszámíthatatlanná és veszélyessé vált. Éppen azon dolgozott a pszichiátere, hogy stabilizálja az állapotát, amikor a tragédia történt” − árulta el.