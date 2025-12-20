Madonna és Guy Ritchie újra együtt

Madonna és Guy Ritchie útjai 2008-ban váltak szét, azonban közös gyermekük, Rocco egy életre összeköti őket. Éppen ezért talán egyáltalán nem is furcsa, hogy a 67 éves popsztár és az 57 éves rendező együtt jelentek meg a fiú londoni kiállításmegnyitóján, sőt az egykori sztárpár közös képen is szerepel.

Madonna nemrég arról beszélt, hogy fiával ma már kifejezetten jó a viszonyuk

Persze ez a pillanat mégis csak különleges, ugyanis Madonnát és Guy Ritchie-t a válásuk óta nem fotózták le együtt nyilvános eseményen. Ennek jó oka volt, hiszen a múltban akadt közöttük bőven feszültség. 2015-ben komoly gyermekelhelyezési vita robbant ki köztük, amikor az akkor 15 éves fiuk, Rocco nem akart visszatérni New Yorkba az anyjához, hanem Londonban maradt az apjával. Madonna egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, ez élete egyik legfájdalmasabb időszaka volt:

Olyan volt, mintha valaki el akarná venni a gyerekemet. Inkább öljenek meg, nagyjából így éreztem.

A jogi csaták után

A jogi csatározás végül 2016-ban zárult le megállapodással, közösen úgy döntöttek, az lesz a legjobb Roccónak, ha az Egyesült Királyságban, az apjával él. Azóta közel egy évtized telt el, és a jelek szerint a családi dinamika sokat finomodott. Madonna például nemrég arról beszélt, hogy fiával ma már kifejezetten jó a viszonyuk.

Mostanra tényleg nagyon jó barátok lettünk a fiammal.

Félre a sérelmekkel

Most pedig, úgy tűnik, a popikon a férje iránt érzett múltbéli sérelmeket is képes volt félretenni, Guy Ritchie pedig ugyanígy tett annak érdekében, hogy támogatni tudják Roccót a londoni kiállításmegnyitón. A „Talk Is Cheap” című tárlat megnyitóján a büszke szülők fiukkal pózoltak Rocco festményei előtt, a 25 éves művész pedig megindító üzenetben köszönte meg, hogy szülei ott voltak mellette.

Büszke vagyok arra, aki vagyok, és még büszkébb arra, hogy mindkét szülőm ott állt mellettem egy teremben, és támogatott

– írta Rocco az Instagramon.

Madonna merész szettje

Az eseményre Rocco egy hosszú bőrkabátot, szürke nadrágot, kék ing–fekete nyakkendő párost viselt, Guy Ritchie fekete garbóban, fekete nadrágban és kockás zakóban jelent meg. Madonna pedig természetesen most is látványos szettben érkezett: áttetsző piros harisnyában, piros felsőben és kesztyűben, valamint bőrdzsekiben és térdig érő csizmában pózolt a kameráknak.

Madonna és Guy Ritchie házassága

Madonna és Guy Ritchie 1998-ban ismerkedtek meg egymással, és 2000 decemberében házasodtak össze egy nagyszabású, de szigorúan őrzött skót esküvőn a skye-i Dornoch katedrálisnál, majd a Skibo Castle-ben tartották a lakodalmat. 2000-ben született meg közös fiuk, Rocco, majd 2006-ban közösen adoptálták a Malawiból származó Davidet is. Kapcsolatukról gyakran írták, hogy szenvedélyes, időnként viharos, 2008-ban pedig bejelentették, hogy elválnak, amit később a már említett gyermekelhelyezési vita követett Roccóval kapcsolatban – írta meg az Elle.