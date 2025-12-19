Bulvár
Diana hercegné stílusa inspirálja Meghan Markle‑t?
A szakértő nem kímél
A szakértő szerint ezért követi Diana stílusát Meghan Markle
Most, hogy egy Diana hercegnét idéző kollázs ismét felütötte a fejét a közösségi médiában, a vita újult erővel tért vissza. A diskurzus középpontjában a királyi család divatszakértője, Rebecca áll. A szakértő a kezdetektől fogva tanulmányozza a sussexi hercegné stílusának fejlődését, valamint azokat a jeleket, amelyek véleménye szerint következetesen Diana legikonikusabb megjelenéseit tükrözik. Rebecca szerint ezek a párhuzamok nem puszta véletlenek, hanem egy évek óta formálódó minta részét képezik - számolt be róla a Borsonline cikke.
A kollázs láttán sokakban felmerült a kérdés: a 44 éves Meghan stílusa egy olyan nőt tükröz, aki magabiztosan alakítja a saját divatidentitását, vagy valaki olyané, aki túlságosan is a környezetére támaszkodik? Rebecca véleménye kíméletlen volt.
„Sajnos úgy vélem, Meghan a stílus tekintetében mindig másokra tekint mintaként. Mint tudjuk, ez nem korlátozódik csupán Dianára vagy Katalin hercegnére. Élete különböző szakaszaiban Meghan láthatóan erősen támaszkodik a környezetében élők, vagy az általa csodált személyek stílusára és ízlésére”
- mondta el Rebecca, hozzátéve, szerinte ez szándékos, mivel Meghan kifejezetten arra vágyik, hogy összehasonlítsák őt Dianával, épp ezért, a színkombinációkat, a testbeszédet és a kiegészítőket is átemeli.
Rebecca meglátása szerint ezek nem csak finom utalások, hanem tudatos rekonstrukciók. A szakértő nem riadt vissza attól a felvetéstől sem, hogy Meghan divatválasztásai stratégiailag, a maximális hatás érdekében vannak összeállítva:
„Ez százszázalékosan a közönségre gyakorolt hatásról szól. Ne feledjük a régi mondást: 'A negatív reklám is reklám': az ilyen húzásokkal folyamatosan szerepel a sajtóban, és kiemelt téma marad a közösségi médiában.”
Rebecca ugyanakkor rámutatott arra, ez egy idő után káros is lehet, mivel teljesen aláássa Meghan Markle hitelességét:
„Meghan a divatvilág meghatározó alakjaként szeretné pozícionálni magát, de ehhez mindenekelőtt rá kellene jönnie, hogy ki is ő valójában.”
A szakértő hozzátette, ezek az összehasonlítások azzal a kockázattal is járnak, hogy Meghan örökre valaki másnak az árnyékában marad.
„Szerintem a stílusának tükröznie kellene, hogy ki is ő: kétgyermekes édesanya, üzletasszony, és, akár tetszik az embereknek, akár nem, híresség” - jelentette ki Rebecca.