Komoly döntést hozott George Clooney

George Clooney egy interjúban arról beszélt, hogy a jövőben nem kíván romantikus jelenetekben, különösen csókjelenetekben részt venni női kollégáival. Elmondása szerint a döntés nem valamiféle vitából vagy kellemetlen helyzetből fakad, hanem egy nyílt és őszinte beszélgetés eredménye, amelyet a feleségével folytatott le, teljes egyetértésben.

Napjaink egyik legsármosabb szívtiprója komoly döntést hozott: többé nem hajlandó nőkkel csókolózni a mozivásznon.

„Próbálom Paul Newman példáját követni: innentől nem csókolok meg lányokat a filmjeimben” – mondta a 64 éves színész, majd hozzátette: „Amikor 60 lettem, leültünk beszélgetni. Mondtam Amalnak, hogy még mindig simán játszom a húszévesekkel a kosárpályán, jól érzem magam, de 25 év múlva már 85 leszek. Ez elég egyértelmű szám.” A világsztár arról is beszélt, hogy a jövőben szeretne érettebb, korához jobban illő karaktereket megformálni, amibe nem fér bele a csókjelenet.

Nos, bár mi azért élünk a gyanúperrel, hogy lehet, mégis Amal Clooney ötlete volt ez az egész, de őszintén szólva teljesen meg tudjuk érteni: mi sem szeretnénk, ha a mi Clooneynkat egy másik nő csókolgatná!

A színész döntése nem azt jelenti, hogy a visszavonulást fontolgatná. Kifejezetten idegenkedik attól a gondolattól, hogy végleg hátat fordítson a filmiparnak. Egy korábbi beszélgetés során hangsúlyozta: szerinte aki teljesen kiszáll, az könnyen elveszítheti a kapcsolódását a világhoz és a közösségéhez. Azzal is viccelődött, hogy az idő múlásával elérkezik az idő, amikor egy kissé esetlen nagypapát kell alakítania, és erre ő már most is kiváló jelöltnek érzi magát.

Clooney számára komoly példakép az édesapja, aki kilencven felett jár, mégis aktívan dolgozik és alkot. Emellett azonban a filmezésnél is fontosabb számára, hogy minőségi időt töltsön a szeretteivel. Feleségével, Amal-lal tudatosan törekednek arra, hogy ne kizárólag a karrierjük körül forogjon az életük, számol be a Life.