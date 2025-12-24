A karácsony 2025-ben visszarepít a múltba + VIDEÓ

Jessica Chastain színésznő már 2021-ben az idei trendek szerint ünnepelt. Karácsonyi videójában nemcsak a feldíszített fenyőfát mutatja meg, de a dekorációt is.

Jessica Chastain nemcsak tehetséges színésznő, de nagyon úgy tűnik, hogy a karácsonyi trendek titkos látnoka is

A legtöbben december 24-én állítják a karácsonyfát, ami mindig tele van izgalommal és várakozással. Ám annak, aki igazán trendi szeretne lenne a karácsonyi dekorációt illetően, bizony nem mindegy, milyen díszek kerülnek rá. Elhoztuk a 2025-ös ünnepi trendet, amit Jessica Chastain, az Az című horrorfilm színésznője már évekkel korábban megjósolt.

Jessica Chastain − aki évekig titkolta az életkorát − nemcsak tehetséges színésznő, de nagyon úgy tűnik, hogy a karácsonyi trendek titkos látnoka is. Ugyanis a Pennywise-t megszégyenítő színésznő még 2021-ben álmodta meg azt a karácsonyi dekorációt, ami idén uralni fogja az ünnepet.

Skandináv minimalizmus, bohém tavaszvárás, rózsaszín Barbie-stílus, jégkék futurizmus? Választhatjuk ezeket is, vagy követhetjük Jessica Chastain kifinomult stílusát. Négy évvel ezelőtt lepte meg rajongóit azzal a New York-i otthonában készült karácsonyi videóval, amelynek középpontjában természetesen a csodaszép színésznő áll, de felsejlik benne egy természetes fenyő, tele igazi klasszikus díszekkel. A rajongói láthatták a diótörők, kézzel faragott fafigurák és piros-fehér színekben pompázó dekorációs elemeket is, amelyek mind a hagyományos ünnepet idézik. Nincs benne semmi mesterkéltség, semmi felvágás, csak egy nagy adagnyi karácsonyi csoda.

Most, néhány évvel később ismét előkerült a felvétel, a lakberendezési szakértők pedig mind egyetértenek abban, hogy az idei karácsony stílusát a klasszikus hangulat határozza majd meg. Cassandra Leisz, a Ruggable kreatív igazgatója így fogalmazott:

Az utóbbi időben mindannyian vágyunk egy kis múltidézésre, legyen szó akár a ruhatárunkról, akár a szépségápolási termékeinkről. Ezért nem meglepő, hogy az idei évben a nosztalgikus karácsonyi trend lesz az uralkodó.

A karácsony 2025-ben tehát nem a tükörfényes aranyról vagy a hipszter neonfáról fog szólni, hanem a melegséget és a gyerekkori emlékeket idéző ünnepi részletekről. A szakértők szerint ez az új irány egyértelműen az örök trendek felé mutat. A rusztikus vörös, az erdei zöld és az arany árnyalatai ugyanis sosem mennek ki a karácsonyi divatból, hiszen minden porcikájukkal a meghittséget üzenik. Az egész éves stressztől kimerült lelkünknek pedig épp erre van szüksége – írta meg a Life.

Jessica Chastain bebizonyította, hogy a klasszikus mindig megnyerő, a divat és a dizájn pedig nem mindig az újdonság hajszolásáról szól. Vegyük elő a régi díszeinket, készítsünk egy finom fűszeres forralt bort, és engedjük, hogy a múlt karácsonyának hangulata megjelenjen a nappalinkban.