Furcsa időpontban bontja a királyi család az ajándékot

Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy a brit királyi család nem karácsony reggelén bontja ki az ajándékokat, hanem már előző este. Ennek a szokásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a régi családi kapcsolatokból, és a hagyományokból erednek. A család ezzel egy olyan múltbéli szokást őriz meg, amely generációkon átível.

A csomagbontás mindig egy meghitt este része, amelyet közös teázás előz meg. A mesébe illő, díszes környezetben, az együtt töltött idő különleges atmoszférát teremt. A család ilyenkor lazább, kötetlenebb pillanatokat él meg, és mindenki örül annak, hogy végre megpihenhet az ünnepi készülődés után. A hagyomány célja az is, hogy több időt töltsenek együtt karácsony napján anélkül, hogy a csomagok bontása miatt nyomás nehezedne rájuk a szoros menetrend betartása miatt. Így az ünnep reggele már csak a közös reggeliről, a miséről és a családi programokról szól. A gyerekek számára is varázslatos ez az este, hiszen nekik már előző nap megkezdődik az ünnep.

Mivel a királyi család mindennapjai is szigorú menetrend szerint telnek, az ünnep sem lazább. Az ajándékokat pontosan meghatározott időben adják át és bontják ki, így a karácsony napja teljes nyugalomban telhet. Ez a fajta rendszeresség sokak számára ridegnek tűnhet, de számukra az ünnep természetes része. Bár a világ sokat változott az elmúlt években, a királyi család továbbra is őrzi ezt a különleges szokást. A családtagok szeretik, hogy az ünnep már előző este megkezdődik, és ez a meghitt időtöltés egyik legszebb része lett a karácsonynak, írja a Life.