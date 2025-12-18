Diana hercegné rémálomszerű karácsonyai

Azt, hogy Diana hercegné milyen boldogtalan volt Károly mellett, az egész világ tudja. Az azonban talán nem közismert, hogy amikor az egész világ ünnepelt, ő akkor sem engedhette el magát. Vilmos és Harry herceg édesanyja gyerekként imádta a karácsonyt, ám a királyi család szabályai miatt, feleségként inkább teher, mint lazítás volt számára az ünnep.

Diana hercegné számára a karácsony soha nem az otthon melegéről és a meghitt pillanatokról szólt és nem is a spontaneitásról. A királyi család ünnepe mindig szigorú menetrend szerint zajlott, ahol minden mozzanatnak megvolt a maga szabálya. A reggeli időpontja, az ajándékok átadása, a séták, az ebéd és a vacsora mind pontos, előre meghatározott idő szerint történtek. Diana gyakran érezte úgy, hogy nincs szabad mozgástere, és nem élheti meg az ünnepet úgy, ahogyan szeretné. Ez az érzés pedig fokozatosan egyre fojtogatóbbá vált számára.

A hagyomány, ami különösen megviselte

Egy olyan szokás is volt, amely kifejezetten kellemetlenül érintette Dianát és ez a házasságától a haláláig így is maradt. A szigorú ünnepi mérlegelés hagyománya szerint, a vendégeknek mérlegre kellett állniuk az érkezéskor és a távozáskor is. Ennek a célja eredetileg az volt, hogy jelezzék, mindenki bőségesen evett. Diana azonban nagyon rosszul viselte ezt, mivel érzékeny volt a testsúlyával kapcsolatos kérdésekre, egy időben bulimiával küzdött.

Folyamatos megfelelési kényszer gyötörte

A királyi család ünnepi eseményei mindig a nyilvánosság előtt zajlottak. Diana, aki amúgy is rengeteg kéretlen figyelmet kapott, ilyenkor még inkább úgy érezte, hogy minden mozdulatát lesik. Az állandó megfelelési kényszer miatt a karácsony arról szólt számára, hogy tökéletesen viselkedjen, és ne kövessen el semmilyen hibát, számol be a Life.