Ez volt a karácsony íze a Buckingham-palotában

Erzsébet királynő imádott receptje

 2025. december 17. szerda. 12:03
Erzsébet királynő soha nem volt rest bemenni a konyhába, és elkészíteni a legfinomabb fogásokat. Ez a puding volt az a recept, amit az egész család imádott, és amely a néhai uralkodó számára is a legkedvesebb volt.

II. Erzsébet királynő
Fotó: AFP/Pool/Chris Jackson

Minden családban van egy olyan recept, amely generációkon átívelő, és ami szinte már a karácsony jelképe. Nem biztos, hogy bonyolult, sem az, hogy annál nem létezik jobb étel, mégis ez a karácsony íze. Ezeknek sok esetben még pontos receptje sincs, sokan csak érzésre készítik, és így száll át a fiatalabbakra. Természetesen, Erzsébet királynő életében is volt egy ilyen fogás, amely egyébként nem bonyolult, de az előkelőség mindig is rajongott érte - írja a life.hu.

Ez a recept Erzsébet királynő kedvence volt karácsonykor

Erzsébet királynő az ételek terén nagy hangsúlyt fektetett a jó minőségű alapanyagokra, úgy gondolta, ha ez megvan, akkor egy étel rossz már nem lehet, emellet voltak különös étkezési szokásai is... Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy mindig friss hozzávalókat válasszon, és kedvelte a természetes ízesítést. Egyébként kevesen tudják, de a néhai uralkodó kifejezetten jó volt a konyhában! Akár omlós tésztát készített, akár krémes tölteléket, ösztönösen tudta, mikor kell még várni egy kicsit, és mikor jött el a pillanat, amikor minden tökéletes. A konyhája olyan hely volt, ahol mindenki megnyugodott, és ahol egy egyszerű étel is képes volt feloldani a feszültségeket. Hiába a sok házvezető és szakács, ő szeretett néha elidőzni a konyhában. És bár ezt készítette karácsonykor, a kedvence egy igen bizarr sütemény volt.

Hozzávalók Erzsébet királynő ikonikus pudingjához:

  • 125 gramm liszt
  • 125 gramm vaj
  • 125 gramm barna cukor
  • 250 gramm zsemlemorzsa
  • 250 gramm mazsola
  • 250 gramm aranymazsola
  • 150 gramm kandírozott narancshéj
  • 2 tojás
  • 1 nagy alma reszelve
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 teáskanál szerecsendió
  • 1 teáskanál szegfűszeg
  • 1 narancs leve
  • kevés tej, ha a massza túl sűrű lenne

Így készítsd el otthon a királynő kedvenc édességét

A hozzávalókat egy nagy tálban keverd össze úgy, hogy sűrű, ragacsos masszát kapj. A vaj és a cukor legyen puha, hogy szépen vegyüljön minden más alapanyaggal. Ha ezzel megvagy, jöhet a gőzölés, amely a puding lelke. Tedd a masszát egy kivajazott tálba, fedd le szorosan sütőpapírral, majd alufóliával, és helyezd egy magas falú lábasba. Engedj köré vizet, és lassú tűzön gőzöld több órán át. A palotában ezt mindig legalább négy órán át tették, mert így vált igazán omlóssá és gazdaggá.

