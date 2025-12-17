Bulvár
Ez volt a karácsony íze a Buckingham-palotában
Erzsébet királynő imádott receptje
Minden családban van egy olyan recept, amely generációkon átívelő, és ami szinte már a karácsony jelképe. Nem biztos, hogy bonyolult, sem az, hogy annál nem létezik jobb étel, mégis ez a karácsony íze. Ezeknek sok esetben még pontos receptje sincs, sokan csak érzésre készítik, és így száll át a fiatalabbakra. Természetesen, Erzsébet királynő életében is volt egy ilyen fogás, amely egyébként nem bonyolult, de az előkelőség mindig is rajongott érte - írja a life.hu.
Ez a recept Erzsébet királynő kedvence volt karácsonykor
Erzsébet királynő az ételek terén nagy hangsúlyt fektetett a jó minőségű alapanyagokra, úgy gondolta, ha ez megvan, akkor egy étel rossz már nem lehet, emellet voltak különös étkezési szokásai is... Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy mindig friss hozzávalókat válasszon, és kedvelte a természetes ízesítést. Egyébként kevesen tudják, de a néhai uralkodó kifejezetten jó volt a konyhában! Akár omlós tésztát készített, akár krémes tölteléket, ösztönösen tudta, mikor kell még várni egy kicsit, és mikor jött el a pillanat, amikor minden tökéletes. A konyhája olyan hely volt, ahol mindenki megnyugodott, és ahol egy egyszerű étel is képes volt feloldani a feszültségeket. Hiába a sok házvezető és szakács, ő szeretett néha elidőzni a konyhában. És bár ezt készítette karácsonykor, a kedvence egy igen bizarr sütemény volt.
Hozzávalók Erzsébet királynő ikonikus pudingjához:
- 125 gramm liszt
- 125 gramm vaj
- 125 gramm barna cukor
- 250 gramm zsemlemorzsa
- 250 gramm mazsola
- 250 gramm aranymazsola
- 150 gramm kandírozott narancshéj
- 2 tojás
- 1 nagy alma reszelve
- 1 teáskanál fahéj
- 1 teáskanál szerecsendió
- 1 teáskanál szegfűszeg
- 1 narancs leve
- kevés tej, ha a massza túl sűrű lenne
Így készítsd el otthon a királynő kedvenc édességét
A hozzávalókat egy nagy tálban keverd össze úgy, hogy sűrű, ragacsos masszát kapj. A vaj és a cukor legyen puha, hogy szépen vegyüljön minden más alapanyaggal. Ha ezzel megvagy, jöhet a gőzölés, amely a puding lelke. Tedd a masszát egy kivajazott tálba, fedd le szorosan sütőpapírral, majd alufóliával, és helyezd egy magas falú lábasba. Engedj köré vizet, és lassú tűzön gőzöld több órán át. A palotában ezt mindig legalább négy órán át tették, mert így vált igazán omlóssá és gazdaggá.