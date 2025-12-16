Újabb részletek derültek ki Rob Reiner és felesége meggyilkolásáról

A rendőrség őrizetbe vette a Reiner házaspár 32 éves fiát, aki a sajtóbeszámolók szerint halálra késelte a szüleit.

Vasárnap este Rob Reinert és feleségét, Michele-t holtan találták brentwoodi villájukban, Los Angelesben. A helyi rendőrség őrizetben vette a legendás rendező fiát, Nicket, akit a szülei meggyilkolásával gyanúsítanak.

Nick Reiner az amerikai média beszámolói szerint tinédzserkora óta drogfüggőséggel küzdött, és szülei vendégházában élt. A Daily Mail beszámolója szerint a férfinak rendszeresen voltak agresszív kirohanásai, amelyek odáig fajultak, hogy a szülei kiakarták tenni a birtokról.

A bennfentes forrás szerint Nick veszekedett a szüleivel, mert ultimátumot adtak neki: vagy szedi a gyógyszert és abbahagyja a drogozást, vagy elköltözik.

A szülei többször is azzal fenyegették, hogy értesítik a hatóságokat, de végül nem tették meg

– állította a forrás.

A New York Post beszámolója szerint a Reiner családhoz közel állók tudtak arról, hogy Nick Reiner súlyos mentális zavartól szenved.

„Nickről azt gondolták, hogy újra drogozik, és szülei az elmúlt néhány hónapban aggódtak mentális állapotáért” – mondta a The Postnak egy családi barát, aki néhány háztömbnyire lakik a Reiner család otthonától. A feszültség Nick és szülei között alig 24 órával azelőtt tetőzött, hogy Robot és Michele-t elvágott torokkal találták meg. Rob és Nick valamilyen vitába keveredtek egy szombat esti ünnepi partin, amelyet Conan O’Brien rendezett, erősítette meg a forrás a The Postnak.

A gyilkosság sokkolta az amerikai szórakoztatóipar szereplőit, mivel Reiner egy igazi legenda volt Hollywoodban, aki olyan filmeket rendezett, mint a Harry és Sally, és az Egy becsületbeli ügy. Fiával közösen is készített egy filmet Being Charlie címmel, amit Nick Reiner problémás tinédzserkora ihletett – írta meg a Mandiner.