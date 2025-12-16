Minden eddiginél nagyobb csapás érte Andrást

York egykori hercege elveszítette utolsó katonai címét is. A 65 éves András lefokozásáról a védelmi tanács döntött, és egy korszak végét jelzi.

Megfosztották utolsó rangjától Andrást. A brit kommentátorok szerint ez nem pusztán protokolláris döntés, hanem súlyos, személyes megaláztatás, amely végleg lezárhatja York volt hercegének közéleti szerepvállalását.

András katonai múltja és erkölcsi bukása

András neve a falklandi háború idején még a személyes bátorsággal forrt össze, katonai szolgálata akkoriban elismerést váltott ki. Későbbi éveiben azonban a közvélemény szemében ez az örökség fokozatosan elhalványult. Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai súlyos erkölcsi árnyékot vetettek korábbi érdemeire, és alapjaiban rendítették meg közéleti hitelességét, ám további nyomozást nem folytatnak ellene. Chris Riches királyi kommentátor szerint András legutóbbi lefokozása olyan, „mintha az egóját meztelenre vetkőztetve vonszolnák végig az utcákon”. A megfogalmazás jól érzékelteti, hogy a döntés nem csupán adminisztratív, hanem szimbolikus jelentőségű is, és mélyen érinti az amúgy is összeomlott volt herceget − írja az Express.

Az utolsó címét is elvesztette

A védelmi tanács döntése értelmében a Royal Lodge-ból kilakoltatott András többé nem viselheti az altengernagyi rangot, helyette alacsonyabb beosztásba sorolták vissza. Ezzel elveszítette utolsó hivatalos katonai címét is, ami sokak szerint végleg megpecsételi történelmi megítélését. A döntés nyomán az egykori herceg életrajzi narratívája is átalakul: katonai pályafutása és királyi státusza háttérbe szorul, miközben közéleti emlékezetét elsősorban az Epstein-üggyel összefüggésben emlegetik. Lefokozása egy hosszú lejtmenet újabb állomása. Az utolsó katonai cím elvesztése szimbolikusan is lezárja azt a korszakot, amikor még a brit monarchia megbecsült tagjaként tartották számon – írta meg a Life.