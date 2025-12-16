Megtörte a csendet Rob Reiner lánya

Tracy Reiner elárulta, hogy mindössze egy nappal a brutális kettős gyilkosság előtt találkozott apjával. Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert brentwoodi otthonukban ölték meg, fiukat, Nicket gyilkossággal vádolják.

A 78 éves Rob Reiner és a 68 éves Michele Singer Reiner halála nemcsak a családot, hanem az egész filmes világot sokkolta. Sorra kerülnek napvilágra a részletek: családi konfliktusok, korábbi nyilatkozatok, valamint megrendítő búcsúüzenetek árnyalják a tragédia körülményeit. Tracy, Rob örökbefogadott lánya is megszólalt.

Rob Reiner lánya, Tracy Reiner sokkos állapotban van

A 61 éves Tracy Reiner – akit Rob Reiner a Penny Marshall-lal kötött házassága idején fogadott örökbe – először beszélt nyilvánosan apja haláláról. Elmondta, hogy egy nappal a gyilkosság előtt egy családi összejövetelen látta utoljára az apját. „A legjobb család volt a mienk. Nem tudom, mit mondjak. Sokkos állapotban vagyok” – idézi a The Sun.

Rob Reiner 1971 és 1981 között volt Penny Marshall férje, ebben az időszakban fogadta örökbe Tracyt. A rendező később Michele Singer Reinerrel élt házasságban 36 éven át.

A gyilkosság körülményei és a nyomozás állása

A házaspár holttestére vasárnap délután talált rá másik lányuk, a 28 éves Romy Reiner, a család 13,5 millió dollár értékű brentwoodi otthonában. A hatóságok közlése szerint mindkettőjüknek elvágták a torkát. A nyomozás során a figyelem Reinerék fiára, a 32 éves Nick Reinerre terelődött, akit most gyilkossággal vádolnak. Lapinformációk szerint a tragédiát megelőző este Rob és Michele heves, nyilvános vitába keveredtek Nickkel Conan O’Brien karácsonyi ünnepségén. Feltételezések szerint a konfliktus az éjszaka folyamán a család otthonában is folytatódott, betörésnek nincs nyoma. Jim McDonnell, a Los Angeles-i rendőrség vezetője hétfői sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Nicket gyanúsítják a szülei megölésével. A Los Angeles-i rendőrség folytatja a nyomozást, Alan Hamilton rendőrfőnök-helyettes szerint további családtagokat is kihallgatnak.

Nick Reiner mentális gondokkal küzd

Nick Reiner korábban nyíltan beszélt drogfüggőségével kapcsolatos küzdelmeiről. A People magazinnak elmondta, hogy 25 évesen vonult be először elvonóra, és volt időszak, amikor hajléktalanná vált – írta meg a Life. „Amikor odakint voltam, meghalhattam volna. Szerencsém volt” – nyilatkozta korábban. Apa és fia 2015-ben közösen dolgoztak a Being Charlie című részben önéletrajzi filmen. Rob Reiner akkor a Los Angeles Timesnak így fogalmazott: „Nagyon-nagyon nehéz volt átélni… aztán a film elkészítése újra felkavarta az egészet.”