Karácsonyi dráma a palotában

Ahogy azt királyi szakértők már korábban jelezték, a hercegnőknek a karácsony nagyon nehéz lesz. Beatrix és Eugénia még nem tudja, a szüleikkel vagy a királyi családdal töltsék az ünnepet vagy teljesen távol maradjanak.

Beatrix és Eugénia hercegnők nagy dilemmában vannak az ünnepek előtt. Károly király meghívta őket a királyi család hivatalos karácsonyára, ahol azonban megszégyenített és kegyvesztett apjuk, András York volt hercege és édesanyjuk, Sarah Ferguson nem vesz részt. A nővérek azonban egyszerre hűségesek a monarchia intézményéhez és saját családjukhoz is, ám a jelenlegi körülmények között a kettő egyre nehezebben egyeztethető össze. Eugénia azt fontolgatja, sem Sandringhambe, sem a Royal Lodge-ba nem megy el.

Beatrix és Eugénia a család és a királyi kötelezettségek között őrlődik

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Beatrix és Eugénia − akik bár neheztelnek az apjukra, de szeretik is őt − az ünnepi időszak közeledtével egyre inkább úgy érzik, csapdába estek, és egyszerűen nem dönthetnek jól. Bár mindketten lojálisak maradtak Károly királyhoz, apjuk helyzete is nyomasztja őket. Andrást, York volt hercegét korábban Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt megfosztották hercegi címétől, a héten pedig elveszítette utolsó katonai rangját is: a védelmi tanács altengernagyból parancsnokká fokozta le. A The Sun beszámolója szerint a hercegnők, akik egyszerre elkötelezettek szüleik és az intézmény iránt, most karácsony előtt komoly nyomás alatt állnak. „A hercegnők feladata lenne, hogy enyhítsék a családi megosztottságot. Küszködnek a karácsonnyal” − nyilatkozta egy bennfentes.

Sandringham vagy Royal Lodge?

A királyi család rangidős tagjai várhatóan karácsony reggelén együtt jelennek meg a sandringhami Szent Mária Magdolna-templomban, és Károly király célja az, hogy az ünnepi időszakban egységet sugározzon a monarchia. Andrásnak azonban megtiltották, hogy csatlakozzon a családhoz Sandringhamben, ami tovább nehezíti lányai helyzetét. Úgy tudni, Beatrix, aki lánya keresztelőjére Andrást is meghívta, kötelességének érzi, hogy a király és a királyné mellett jelenjen meg a norfolki birtokon, ugyanakkor erős késztetést érez arra is, hogy apjával legyen annak utolsó Royal Lodge-beli karácsonyán. Eugénia hercegnő családjával Portugáliában él, őt állítólag kevésbé viseli meg a kialakult helyzet, és azt fontolgatja, hogy az ünnepek alatt teljesen távol marad – írta meg a Life.