Beatrix hercegnő öröme nem volt felhőtlen a lánya keresztelőjén

Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi megtartották második lányuk, Athena keresztelőjét Londonban. A szertartás különös figyelmet kapott, miután a hosszú ideje háttérbe szorult András is megjelent az eseményen.

A szertartás előtti órákban Andrást egy Range Roverrel látták megérkezni a palota területének egyik oldalsó bejáratánál

Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi a keresztelőt a londoni St. James-palota királyi kápolnájában tartotta, szűk családi és baráti körben. Bár a hangsúly a kislányon volt, András feltűnése óhatatlanul középpontba került, korábbi botrányai és királyi szerepének megvonása miatt.

Miért hívta meg Beatrix hercegnő az apját Athena keresztelőre?

December 12-én tartotta Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi második lányának, Athenának a keresztelőjét. Az ünnepséget már előre feszültségek övezték, ugyanis a hercegnő édesapját, Andrást, York volt hercegét és édesanyját Sarah Fergusont is meghívta.

A szertartás előtti órákban Andrást egy Range Roverrel látták megérkezni a palota területének egyik oldalsó bejáratánál. Volt felesége, Sarah Ferguson már korábban, külön érkezett.

„Királyi alkalom lesz, de mindenki húzza a száját és retteg a gondolattól, hogy Andrást ott látja” − fogalmazott egy bennfentes néhány nappal korábban. „Beatrix természetesen meghívta az apját, bár nincsenek jó viszonyban, szégyenkezik miatta, de aggódik is érte. Az apja mentális egészségi állapota nagyon rossz, és Beatrix azt tudja, hogy András bármit is tett, rajong az unokáiért, és kegyetlenség lenne megfosztani attól a lehetőségtől, hogy részt vegyen a keresztelőn” − mondta a jólértesült.

András megjelenése nagy figyelmet keltett

András jelenléte azért keltett különös figyelmet, mert Károly király októberben megfosztotta őt születési jogaitól, miután az uralkodó szerint súlyos ítélőképességi hibákat követett el az elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatával. A keresztelő volt az első királyi esemény, amelyen András részt vett Katalin kenti hercegné szeptemberi westminsteri temetése óta. Bár az ünnepség meghitt volt, a család nem volt önfeledt, András ottléte feszélyezte a vendégeket, a brit királyi család magas rangú tagjai pedig el sem mentek.

Kik voltak ott a keresztelőn?

A vendégek között volt Beatrix nővére, Eugénia hercegnő, férje, Jack Brooksbank, valamint James Blunt énekes is. Brooksbank autóval kísérte a párt a St. James-palota kapujához, ahol a privát ceremóniát tartották − írja a Hello!

Ugyanebben a kápolnában keresztelték meg Beatrix és Edoardo első gyermekét, a most négyéves Siennát is 2022 májusában. A királyi kápolna korábban György herceg és Lajos herceg keresztelőjének is a helyszíne volt, 2013-ban és 2018-ban. A hagyományoknak megfelelően Athena hercegnő is a királyi keresztelőruhát viselte, amely a Viktória királynő lánya számára 1841-ben készített Honiton csipkeruha másolata – adta hírül a Life.