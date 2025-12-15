Zendaya és Robert Pattinson bejelentették az eljegyzésüket

A két sztár számára ez az év igencsak mozgalmasan telt. Robert Pattinson már januárban új filmdrámával jelentkezik: a Dögölj meg, szerelmem című alkotásban Jennifer Lawrence oldalán mutatja meg, hogyan próbál egy pár megbirkózni a szülés utáni depresszióval és a kapcsolatuk hullámvölgyeivel. Zendaya eközben visszatér ikonikus szerepéhez, Rue-ként az Eufória harmadik évadában, amelyet 2026 áprilisában láthatnak a rajongók. A színésznő előtt eseménydús év áll, hiszen rengeteg premierre készül – a legérdekesebb azonban, hogy ezek nagy részén Robert Pattinson is ott lesz mellette. Nem véletlenül: a The Drama mellett egy másik közös filmjük is készül, így 2026-ben igazi filmes álompárossá válhatnak – írja a life.hu.

Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia már most hatalmas figyelmet kapott – nem véletlenül. A júliusban érkező eposz első képei alapján Zendaya ezúttal Athéné, a harcos istennő szerepében tűnik fel, míg Robert Pattinson az egyik kérőt, Antinooszt alakítja majd.

És ha ez nem lenne elég, a Dűne záró fejezetében is együtt láthatjuk őket: Zendaya ismét Chani szerepében tér vissza, Pattinson pedig új szereplőként csatlakozik a filmtrilógiához.

A The Drama című filmben a két sztár éppen az esküvőjére készül, ám a nagy nap előtti időszak korántsem alakul idillikusan. A készülődés inkább tele van feszültséggel és apró, kínos pillanatokkal. A filmet Kristoffer Borgli rendezte, aki híres arról, hogy a csendes kényelmetlenség és a finom feszültség eszközeivel dolgozik. Ez a trailerből is világosan érződik: nem kapunk egyértelmű képet arról, mi is a történet központi konfliktusa, helyette a testbeszéd, a hosszú csendek és a kimondatlan érzések viszik előre a hangulatot.

A film 2026 áprilisában kerül a mozikba.