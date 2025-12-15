Megrázó részletek Rob Reiner és felesége haláláról

Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner tragikus halála sokkolta Hollywoodot és rajongóikat. Pár héttel a borzalmas esemény előtt még együtt élvezték családi nyaralásukat lányukkal, Romyval.

A rendőrség kettős gyilkosságként vizsgálja az esetet, és továbbra is nyomoz a tragédia körülményeiről. A Reiner család szóvivője a tragédia kapcsán mély fájdalmát fejezte ki, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét. A LAPD helyettes vezetője, Alan Hamilton elmondta, hogy a gyilkosságok gyanúsítottját még nem azonosították, senki sincs őrizetben, és a nyomozók minden lehetséges családtaggal felveszik a kapcsolatot, hogy tisztázzák az ügy részleteit. A házaspár holttestét Romy találta meg a házukban, a nyomozás szerint késszúrások végeztek velük – írja a life.hu.

A család utolsó közös nyaralásáról és vörös szőnyeges megjelenéseiről több fotó és videó is fennmaradt. Szeptemberben a Reiner család gyermekeikkel, Romyval, Nickkel és Jake-kel, valamint Jake feleségével, Maria Gilfillannel, a Spinal Tap 2 premierjén pózolt, amelyet Rob rendezett és írt. Romy Instagram-oldalán számos emlék maradt fenn az apjához fűződő szeretetéről és közös pillanataikról, többek között a családi nyaralásukról is.

A Reiner család élete korábban is bonyolult volt, különösen fiuk, Nick küzdelmei miatt. Nick fiatal korától drogfüggőséggel küzdött, és 19 éves kora előtt összesen 18 rehabilitáción vett részt.

Rob Reiner karrierje kiemelkedően gazdag és sokrétű volt. Színészként az All in the Family című sorozatban vált ismertté Mike „Meathead” Stivic szerepében, amelyért két Primetime Emmy-díjat kapott, később pedig olyan klasszikus filmeket rendezett, mint az Állj mellém!, A herceg menyasszonya, a Harry és Sally, az Egy becsületbeli ügy és a Bakancslista.

Munkássága a televíziózás és a filmipar történetében is maradandó nyomot hagyott, és több generáció rajongott a humoráért és a rendezői tehetségéért.