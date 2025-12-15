Japánból „eltűnnek” a pandák

Japánnak a jövő év elejétől közel fél évszázada először nem lesznek óriáspandái, miután a tokiói Ueno Állatkertben élő ikerpandákat, a hím Hsziao Hsziaót és a nőstény Lei Leit január végén visszaszállítják Kínába – számolt be hétfőn a Kyodo News japán hírügynökség.

Bár Japánban születtek, tulajdonjoguk Kínát illeti. Az állatok 2021-ben születtek az Ueno Állatkertben, szüleik, Shin Shin és Ri Ri kölcsönzése tenyésztési és kutatási célokat szolgált.

A szülőpár 2011 februárjában érkezett Japánba, miután az állatkert előző lakója, Ling Ling 2008-ban elpusztult. Shin Shin és Ri Ri 2024-ben tért vissza Kínába. Korábban egy másik kölykük, a nőstény Hsziang Hsziang 2017-ben született és 2023-ban szállították vissza Kínába.

Az idén júniusban a Wakayama prefektúrábeli Adventure World vidámpark négy pandáját is visszaszállították Kínába, így csak az Ueno ikerpár maradt Japánban.

Az első óriáspandák 1972-ben érkeztek Japánba Kínából a diplomáciai kapcsolatok normalizálásának emlékére.