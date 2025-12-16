Bulvár
Botrány Amy Winehouse hagyatéka körül
Feljelentést történt
Amy Winehouse édesapja, Mitch Winehouse jogi lépéseket tett lánya két közeli barátja, Catriona Gourlay és Naomi Parry ellen, arra hivatkozva, hogy haszonszerzés céljából árverezték el az énekesnő ruháit. A kereset szerint az apa – aki Amy hagyatékának kezelője is – több mint 975 000 dollár (nagyjából 330-350 millió forint) kártérítést követel a két nőtől – írja a life.hu.
A People magazin birtokába került bírósági dokumentumok alapján Mitch azt állítja: Parry, aki éveken át Amy Winehouse stylistjaként dolgozott, és Gourlay, az énekesnő egyik legközelebbi barátja két árverésen is profitált, amelyeket a Julien’s Auctions szervezett 2021-ben és 2023-ban az Egyesült Államokban.
Parry 2018-ban vetette fel Mitch-nek az aukció ötletét, majd e-mailben összehozta őt a Julien’s Auctions tulajdonosával, Darren Juliennel. A megállapodás végül létrejött: a bevétel egy részét az Amy Winehouse Alapítvány kapta volna, a licitet pedig 2021. november 6–7-én tartották meg. A kereset szerint azonban az árverést követően Julien arról tájékoztatta Mitchet, hogy több tételt nem a hagyaték, hanem Parry és Gourlay nevében adtak el. A két nő azzal védekezik, hogy ezeket a tárgyakat még Amy életében ajándékként kapták az énekesnőtől. A dokumentumok alapján azonban további darabokat is értékesítettek a 2023. májusi árverésen, köztük olyanokat, amelyek a korábbi liciten nem keltek el.
Amy Winehouse 2011. július 23-án, 27 évesen hunyt el alkoholmérgezés következtében. Halála után családja létrehozta az Amy Winehouse Alapítványt, amelynek célja, hogy felvilágosítsa a fiatalokat a függőségek veszélyeiről, valamint zeneterápiát és támogatást nyújtson fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű fiatalok számára. 2016-ban megnyílt Kelet-Londonban az Amy’s Place, egy olyan rehabilitáció utáni otthon, amely függőséggel élő nők számára segíti az újrakezdésben.