Megható videóban mondott köszönetet Katalin hercegné

Katalin hercegné érzelmes videóban mondott köszönetet az Ever After Garden támogatóinak. A különleges londoni művészeti installációval a rákkutatás és a betegellátás finanszírozására hívta fel a figyelmet.

Katalin hercegné az Instagramon osztotta meg új üzenetét, amely az Ever After Garden elnevezésű téli installációhoz kapcsolódik. A több tízezer fénylő fehér rózsából álló alkotás nemcsak látványosság, hanem jótékonysági célokat is szolgál: a Royal Marsden Cancer Charity javára gyűjt adományokat - számolt be róla a Life.

Mit jelent az Ever After Garden Katalin hercegnének?

Az Ever After Garden a londoni King’s Road közelében, a Duke of York téren kapott helyet, és több mint 30 000 megvilágított fehér rózsából áll. A projekt célja, hogy az emlékezés, az összetartozás és a remény üzenetét közvetítse, miközben konkrét anyagi támogatást nyújt a rákellenes kutatásokhoz és a betegellátáshoz.

„Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az Ever After Gardenhez, amely a Royal Marsden Cancer Charity számára gyűjt. Minden virág, minden fény az összetartozásra emlékeztet, a szeretet és a remény fényei ezek” − fogalmazott a közösségi oldalán Katalin hercegné és Vilmos herceg, hangsúlyozva, hogy a közösségi összefogás kézzelfogható segítséget jelenthet a rák elleni küzdelemben.

A bejegyzés időzítése különösen fontos, ugyanis Károly király pénteken bejelentést tett arról, hogy 2026-ban kevesebb kezelést kell kapnia. Az uralkodónál 2024 februárjában diagnosztizáltak daganatos betegséget, miután prosztata-megnagyobbodás miatt kórházba került.

Katalin hercegné szintén személyesen érintett: nála 2024 elején, egy hasi műtétet követően állapítottak meg rákot. Megelőző kemoterápián esett át, majd januárban bejelentette, hogy betegsége remisszióba került, azóta visszatért királyi feladataihoz.