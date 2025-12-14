Bulvár
Erzsébet királynő utolsó karácsonyi beszéde, amely megrázta az egész világot
Minden apró részletnek erős üzenete volt
II. Erzsébet királynő 2021 decemberében rögzítette utolsó karácsonyi beszédét. Az ünnepi üzenet több szempontból is rendkívüli volt: ez volt az első karácsony Fülöp herceg halála után, és egyben az utolsó alkalom, hogy az uralkodó személyesen szólt a nemzethez az ünnepen. A beszéd tartalma, hangvétele és vizuális részletei egyaránt arról árulkodtak, hogy a királynő tudatosan a személyes gyászra helyezte a hangsúlyt.
II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg 2021 áprilisában hunyt el 99 éves korában. 1947-ben házasodtak, több mint hetven évig éltek együtt. A királynő karácsonyi üzenetében nyíltan beszélt arról, milyen hatással volt rá ez a veszteség.
„Bár sokak számára a nagy boldogság és jókedv időszaka a karácsony, nehéz lehet azoknak, akik elveszítették szeretteiket. Idén különösen megértem, miért” – idézi a beszédet a Life.
Karácsonyi üzenetében a néhai brit uralkodó kijelentette: nagyon jóleső érzéssel nyugtázta mindazt a szeretetteljes méltatást, amellyel férjéről az Egyesült Királyságban, a Nemzetközösség országaiban és a világ minden táján megemlékeztek.
A beszéd vizuális elemei is tudatos üzenetet hordoztak. Az uralkodó ugyanazt a zafírral és gyémánttal díszített krizantém brosst viselte, amelyet 1947-ben, a hampshire-i Broadlandsben töltött nászútján hordott. Az asztalon elhelyezett egyetlen fénykép – az 1997-es aranylakodalom alkalmából készült portré – szintén a személyes emlékezést erősítette.
Károly király beszédét várja most a világ
A brit uralkodó negyedszer mond karácsonyi televíziós beszédet 2025-ban, és a palotából kiszivárgó információk szerint az ünnepi üzenet ezúttal nem csupán a hagyományos jókívánságokról szól majd. Állítólag a király finoman, mégis világos módon utalhat két családtagjára is: testvérére, András York egykori hercegére és a tőle eltávolodott fiára, Harryre. Az idei beszédet december 25-én délután háromkor sugározzák.