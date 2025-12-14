Erzsébet királynő utolsó karácsonyi beszéde, amely megrázta az egész világot

Kilenc hónappal halála előtt II. Erzsébet királynő olyan karácsonyi beszédet mondott, amely túlmutatott a hagyományon: szavai és gesztusai egyértelműen férje, Fülöp herceg elvesztéséről szóltak.

II. Erzsébet királynő 2021 decemberében rögzítette utolsó karácsonyi beszédét. Az ünnepi üzenet több szempontból is rendkívüli volt: ez volt az első karácsony Fülöp herceg halála után, és egyben az utolsó alkalom, hogy az uralkodó személyesen szólt a nemzethez az ünnepen. A beszéd tartalma, hangvétele és vizuális részletei egyaránt arról árulkodtak, hogy a királynő tudatosan a személyes gyászra helyezte a hangsúlyt.

II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg 2021 áprilisában hunyt el 99 éves korában. 1947-ben házasodtak, több mint hetven évig éltek együtt. A királynő karácsonyi üzenetében nyíltan beszélt arról, milyen hatással volt rá ez a veszteség.

„Bár sokak számára a nagy boldogság és jókedv időszaka a karácsony, nehéz lehet azoknak, akik elveszítették szeretteiket. Idén különösen megértem, miért” – idézi a beszédet a Life.

Karácsonyi üzenetében a néhai brit uralkodó kijelentette: nagyon jóleső érzéssel nyugtázta mindazt a szeretetteljes méltatást, amellyel férjéről az Egyesült Királyságban, a Nemzetközösség országaiban és a világ minden táján megemlékeztek.

A beszéd vizuális elemei is tudatos üzenetet hordoztak. Az uralkodó ugyanazt a zafírral és gyémánttal díszített krizantém brosst viselte, amelyet 1947-ben, a hampshire-i Broadlandsben töltött nászútján hordott. Az asztalon elhelyezett egyetlen fénykép – az 1997-es aranylakodalom alkalmából készült portré – szintén a személyes emlékezést erősítette.

Károly király beszédét várja most a világ

A brit uralkodó negyedszer mond karácsonyi televíziós beszédet 2025-ban, és a palotából kiszivárgó információk szerint az ünnepi üzenet ezúttal nem csupán a hagyományos jókívánságokról szól majd. Állítólag a király finoman, mégis világos módon utalhat két családtagjára is: testvérére, András York egykori hercegére és a tőle eltávolodott fiára, Harryre. Az idei beszédet december 25-én délután háromkor sugározzák.