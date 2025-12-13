Mayim Bialik 50 éves lett

Az Agymenők sztárja, az egyszerre cuki, vicces és szuperintelligens Amyt alakító Mayim Bialik döbbenetes változáson ment keresztül az évtizedek során.

Karrierje és élete igencsak sokszínűre sikeredett: amellett, hogy sikeres színésznő, tudós, író és édesanya is. A ma 50. születésnapját ünneplő Mayim Bialik mindig is a saját útját járta. Nem hagyta, hogy Hollywood beskatulyázza: életében a színészet, a tudomány éppolyan kardinális szerepet tölt be, mint az anyaság, a zsidó hagyományok ápolása és a vegán életmód. És persze a macskák, merthogy három is van neki.

Kaliforniában nevelkedett, és már egészen fiatalon, 12 évesen szerepet vállalt reklámokban és a Beaches című filmben. Az átütő sikert az 1990 és 1995 között futó Blossom című sorozat főszerepe hozta meg számára. Habár Mayim Bialikot örömmel töltötte el a siker, a sorozat befejezése után tudatosan szakított Hollywooddal, és a tudomány felé fordult. Felvételt nyert a Harvardra, a Yale Egyetemre és a University of Californiára (UCLA), utóbbin 2007-ben szerzett PhD-fokozatot idegtudományból és ugyanitt biológiát tanított.

2010-ben Bialik újra a színészet felé fordul

Eredetileg az egészségbiztosítás megszerzése miatt pályázott az Agymenők Amy Farrah Fowler szerepére, karakterének sikere azonban hamar felülmúlta minden várakozását: a sorozat egyik ikonikus alakja lett, és fizetése epizódról epizódra nőtt.

Az Agymenők sztárjai Fotó: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nem Amy lesz az, akitől divattanácsokat fogunk kérni. Garbós és galléros felsőket kombinál kötött, kifejezetten előnytelen színű és szabású mellényekkel, kardigánokkal és vastag harisnyákkal. Az általa preferált színek – olívazöld, szürke 50 árnyalata, borvörös, barna – ugyan hozzák a 2025-ös év divatszíneit, de az összhatás valahogy mindig katasztrofális, komor és nagymamis hatású.

Jim Parsons és Mayim Bialik részt vesz a 40. éves People's Choice Awards gálán Fotó: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az Agymenők befejezése után Bialik a Call Me Kat (Szólíts Katnek) című sorozat főszerepére szerződött, ahol egy louisville-i macskakávézó tulajdonosát alakítja. A szerep szinte teljesen rímel magánéletére: Bialik szívesen énekel, táncol és három macska boldog gazdája, akárcsak a karaktere.

Sokan támadták egyedi gyereknevelési módszerei miatt

Bialik 2012-ben adta ki kötődő nevelésről szóló A hordozón túl című gyermeknevelési könyvét, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Elvének lényege, hogy a kisbaba érzelmi szükségletei éppolyan fontosnak kell lennie az anyukának, mint a testi szükségletek.

Szerinte csak akkor lesz biztonságosan kötődő a gyerek, ha az anyuka sokáig, akár több évig is szoptat, magára köti a babát, vele alszik, és nem hagyja sírni.

Négy érdekesség Mayim Bialikról

Zsidó származású, szülei elsőgenerációs amerikai bevándorlók. Fontos neki vallása gyakorlása, éppen ezért komoly kihívást jelent számára úgy felöltözni egy vörös szőnyeges eseményre, hogy egyszerre legyen csillogó, szexi és vallásához híven visszafogott. A színésznő egyébként smink és glamour nélkül is gyönyörű.

2012-ben olyan súlyos autóbalesetet szenvedett, így pár hónapot ki kellett hagynia az Agymenők forgatásából.

Nem ő az egyetlen az Agymenők csapatából, aki némileg viszolyog a rongyrázástól. A Leonardöt alakító John Galecki például már hátat is fordított a színészetnek.

Vegán életmódot folytat. Vegán éttermet is nyitott, amely sajnos nem állta ki a COVID-19 járvány okozta válságot, és végül be kellett zárnia.

Mayim Bialik karrierje és élete elismerésre méltóan sokszínű. Az Agymenők sztárja példakép lehet azon nők számára, akik hozzá hasonlóan felelősségteljesen próbálnak egyensúlyt teremteni karrier, önfejlesztés és család között – írta meg a Life.